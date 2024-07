Daredevil: Born Again, i protagonisti rivelano il ruolo che hanno avuto nel rendere omaggio alla serie Netflix

Daredevil: Born Again ha subito moltissimi cambiamenti da quando è stato annunciato. Circa la metà della serie di 9 episodi era stata girata, quando i Marvel Studios hanno deciso che quanto realizzato non funzionava e che il team creativo aveva portato L’Uomo Senza Paura nella direzione sbagliata.

Come sappiamo, è seguita poi una massiccia revisione creativa; secondo quanto riferito, ha comportato l’arruolamento di nuovi sceneggiatori e registi, il ritorno di più membri del cast di Daredevil di Netflix, l’eliminazione di almeno un paio di attori dal cast e l’apporto di modifiche radicali alla storia. Ora, abbiamo appreso che anche le star di Daredevil: Born Again Charlie Cox e Vincent D’Onofrio hanno dato qualche contributo nel rimodellare la serie.

“La Marvel è stata incredibilmente di mentalità aperta, disposta a correggere la rotta e incredibilmente solidale”, ha detto Charlie Cox ai fan al Fan Expo Boston 2024 (tramite Popverse). “All’inizio, stavamo provando qualcosa che fosse un po’ diverso, e molto rapidamente sono stati in grado di identificare che l’idea forse non funzionava come avrebbe potuto.” “Dove siamo adesso, penso di poter dire a nome di entrambi che ci sentiamo molto felici”, ha concluso l’attore.

Vincent D’Onofrio ha continuato spiegando che nessuno dei due ha dimenticato quanto i fan tengano alla serie Netflix e si è assicurato di portare quegli elementi tanto amati ai Marvel Studios, durante la revisione. “La cosa migliore della situazione è quello che Charlie ha appena detto sui capi della Marvel, e anche il fatto che Charlie e io fossimo una squadra. Ci siamo semplicemente supportati a vicenda in tutto ciò che l’altro voleva, sia che fossimo nella scena o meno.” “Come squadra, Charlie e io abbiamo considerato la storia e i fan. Letteralmente, non vi sto prendendo per il culo. Ragazzi, vi abbiamo considerato costantemente e vi abbiamo cresciuto costantemente.”

Quello che sappiamo di Daredevil: Born Again

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco.

I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo. È stato recentemente confermato che Daredevil: Born Again sarà presentato in anteprima su Disney+ il prossimo marzo.