Deadpool & Wolverine: trapelati gli SPOILER dalla proiezione a Shanghai

Nelle prossime settimane, i Marvel Studios terranno proiezioni per i fan di Deadpool & Wolverine in tutto il mondo. La prima di queste si è appena svolta a Shanghai, in Cina, con i fan presenti che hanno potuto godersi circa 36 minuti del film.

La risposta a ciò che è stato mostrato è stata straordinariamente positiva: trai pregi più evidenti, vengono citati l’umorismo, l’azione e la musica. Alcuni hanno addirittura detto che Deadpool e Wolverine è meglio di Avengers: Endgame.

Deadpool e Wolverine è meglio di Avengers: Endgame

Nonostante siano stati proiettati solo poco più di 30 minuti di film (molti dei quali corrispondenti a momenti già visti nei trailer promozionali, un po’ come accadde per Spider-Man: No Way Home), alcuni spoiler piuttosto consistenti hanno ora iniziato a fare il giro della rete. QUesti spoiler sono stati tradotti dal cinese (in inglese) per cui potrebbero non essere precisi o attendibili al 100%, ma, se volete continuare, siete avvertiti. SEGUONO SPOILER!

***SEGUONO IMPORTANTI SPOILER***

Apparentemente, molte varianti di Wolverine erano presenti in queste scene di apertura, inclusa una versione Zombie del mutante artigliato. Si dice che il film abbia un “collegamento molto violento” con il finale di Logan, anche se non è stato fornito ulteriore contesto.

anche se non è stato fornito ulteriore contesto. C’erano anche molte varianti di Deadpool, tra cui Lady Deadpool. Nonostante le voci secondo cui la cantante Taylor Swift sia sotto la maschera, diversi fan credono che sia Blake Lively a interpretare la Mercenario con la Bocca al femminile, stando alla voce.

sia sotto la maschera, diversi fan credono che sia a interpretare la Mercenario con la Bocca al femminile, stando alla voce. Ecco il kicker: questa anticipazione di Deadpool e Wolverine, secondo quanto riferito, termina con Wolverine che affronta Hulk! Non sappiamo di quale variante del Gigante di Giada si tratti, ma questo spiega perché così tanti scooper hanno alluso alla sua comparsa negli ultimi giorni.

Le proiezioni arriveranno prossimamente in Europa, quindi è probabile che presto avremo descrizioni ancora più dettagliate. I Marvel Studios dovevano sapere che ciò sarebbe accaduto e sicuramente presto riceveremo spot televisivi spoiler e forse anche un trailer finale, con alcune di queste rivelazioni.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.