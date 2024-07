Deadpool e Wolverine/Taylor Swift: Ryan Reynolds alimenta le speculazioni

Pensavamo che le voci su Deadpool & Wolverine/Taylor Swift fossero finite. Tuttavia, poiché gli spoiler del prossimo trequel sono finiti online grazie a una proiezione in Cina, sembra che Ryan Reynolds stia cercando di far speculare nuovamente i fan.

L’attore è andato su Instagram oggi per condividere uno scatto del Mercenario con la Bocca, presentandolo in un modo tale che è chiaramente inteso a rendere omaggio alla copertina “evermore”, acclamato album di Swift. All’immagine, Reynolds ha accompagnato proprio la canzone corrispondente.

Si tratta forse di una “conferma” che Swift ha un ruolo nel film? Non necessariamente, in quanto potrebbe essere solo il modo giocoso dell’attore di far parlare i fan (e noi giornalisti) e rendere omaggio alla sua amica nella vita reale. Tuttavia, è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che ci sarà molta delusione se Taylor Swift non si presenterà brevemente in Deadpool & Wolverine, che si tratti di Lady Deadpool, Dazzler o anche di se stessa.

Un recente articolo di Entertainment Weekly ha affermato che la cantante non apparirà nel film dei Marvel Studios, anche se abbiamo visto la Disney fare diverse smentite simili nel corso degli anni per mantenere l’elemento sorpresa. Vale la pena notare che da allora sono circolate voci su Swift nel ruolo di Blonde Phantom del MCU in una serie Disney+ prodotta dalla star di Black Widow Scarlett Johansson. Ciò non significa che non potrà ancora apparire in Deadpool & Wolverine, ovviamente, ma non ci contiamo.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.