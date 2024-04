Daredevil: Born Again, la produzione ha finito di girare solo i primi 9 episodi, non la seconda metà

Oggi è stato confermato che Daredevil: Born Again ha terminato le riprese dei primi 9 episodi e non dell'intera serie di 18 episodi, il che suggerisce che c'è ancora molto da fare con il revival di Daredevil...

All’inizio della settimana si è diffusa la notizia che Daredevil: Born Again ha terminato le riprese. Le riprese erano iniziate lo scorso anno, per poi essere interrotte quando i Marvel Studios avevano deciso di licenziare il team creativo e di rivedere una serie che apparentemente non funzionava.

Alcune riprese e idee saranno inserite nella nuova versione, anche se è improbabile che sapremo mai come era la versione precedente di questo seguito di Daredevil.

Tuttavia, in base a ciò che abbiamo sentito, Foggy Nelson, Karen Page e Bullseye erano assenti, così come il costume dell’Uomo senza Paura per gran parte del revival.

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere molte foto e filmati sul set, che mostrano tutti i personaggi, dalla Tigre Bianca al Punitore in azione.

È probabile che all’orizzonte ce ne siano altre, visto che Daredevil: Born Again, il coordinatore degli stunt Philip J. Silvera ha confermato che le riprese sono terminate per gli episodi da 1 a 9 e non per l’intera serie di 18 episodi.

Questo sembra confermare le voci secondo cui la serie verrà divisa in due stagioni separate e corrisponde a ciò che abbiamo sentito. Al momento si prevede che Daredevil: Born Again “stagione 1” risolverà le questioni in sospeso di Daredevil prima che la “stagione 2” racconti la propria storia, che potrebbe sfociare direttamente in Spider-Man 4 (ancora da decidere). Sono state pubblicate anche altre foto dell’ultimo giorno di riprese:

Charlie Cox and Jon Bernthal on set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’. (via: https://t.co/0pHjqJgQ63) pic.twitter.com/MplRujgK4M — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) April 5, 2024

Charlie Cox and Jon Bernthal on set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’. (via: https://t.co/0pHjqJgQ63) pic.twitter.com/TpOyqI6yMc — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) April 5, 2024

Charlie Cox and Jon Bernthal on set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’. (via: https://t.co/0pHjqJgQ63) pic.twitter.com/MPUD0q3fc4 — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) April 5, 2024

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco.

I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.