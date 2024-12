Superman: prime reazioni sul primo trailer definito “emozionale” e “incentrato sulla musica”

Il trailer di Superman è stato mostrato ieri a membri selezionati della stampa e, anche se immaginiamo che i loro pensieri siano sotto stretto embargo fino a giovedì, questo non ha impedito che alcuni dettagli trapelassero in anticipo.

L’affidabile leaker @Cryptic4KQual ha condiviso alcune informazioni minori, prive di spoiler, spiegando che lo sneak peek “non ha molti dialoghi ‘ e sarà ’più incentrato sulla musica”.

Aggiungono che il trailer di Superman includerà anche “alcune brevi apparizioni importanti ” prima di suggerire che sentiremo una versione con chitarra elettrica del tema classico dell’Uomo del Domani.

L’analisi finale dello scooper è che “sembra essere un trailer molto emotivo con alcune scene che scaldano il cuore”.

Non c’è molto da dire, ma sembra che stiamo ricevendo uno sguardo decente su ciò che verrà in Superman piuttosto che un teaser che molti temevano ruotasse principalmente intorno a Krypto (il cane alieno preferito dai fan ha la sua emoji X, quindi ci aspettiamo di vedere qualcosa di lui in azione qui).

“Superman è un film enorme”, ha dichiarato lo sceneggiatore e regista James Gunn in una recente intervista. “È completamente diverso da questo show sotto ogni aspetto, ma è anche molto fantastico”.

“Onestamente, dal profondo del mio cuore, David Corenswet farà impazzire tutti per quanto è grande. È uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato e può fare tutto. Quell’uomo è incredibile ”, ha aggiunto il regista.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn con David Corenswet

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.