Daredevil: Rinascita, Charlie Cox ammette che il colpo di scena dell’episodio 1 è stato una “pillola difficile da ingoiare”

I primi due episodi di Daredevil: Rinascita sono ora disponibili in streaming su Disney+, e la première della serie, “Heaven’s Half Hour”, inizia con un colpo di scena scioccante che si ripercuoterà probabilmente sull’intera stagione. Se non avete ancora avuto modo di guardarlo, vi avvertiamo che da questo momento in poi ci saranno grossi spoiler.

L’episodio inizia con Matt Murdock (Charlie Cox), Karen Page (Deborah Ann Woll) e Foggy Nelson (Elden Henson) che lasciano il loro studio legale per andare a bere qualcosa al Josie’s Bar, ma questa scena felice viene violentemente interrotta quando Benjamin “Dex” Poindexter, alias Bullseye (Wilson Bethel), spara a Foggy al petto con un fucile di precisione. Mentre Daredevil e Bullseye combattono sul tetto, Nelson si dissangua e muore tra le braccia di Karen. Murdock sente il cuore del suo migliore amico fermarsi e cede alla vendetta facendo cadere il cattivo verso la sua “morte”.

Sebbene alcuni se lo aspettassero, alcuni non sono molto contenti che Foggy sia stato ucciso in questo modo. A quanto pare, nemmeno Cox è sempre stato sicuro che fosse la mossa giusta. Durante un’intervista con TV Line, l’attore ha ammesso che la morte di Nelson è stata una “pillola difficile da ingoiare”.

“Quando se ne parlava all’inizio, non riuscivo a capacitarmi. Spesso penso a Foggy Nelson come al cuore pulsante del MCU. È parte integrante della vita di Matt, della sua storia… ed Elden ha fatto un bellissimo lavoro con questo personaggio per così tanti anni”. “Capisco che dobbiamo fare un grande colpo”, aggiunge Cox. “Vogliamo far scalpore fin dall’inizio e attirare le persone in un modo nuovo. [Uccidere Foggy è un modo per farlo, ma è una scelta importante”.

Anche il co-regista Aaron Moorhead si è espresso sulla decisione di uccidere Foggy così rapidamente. “Deve essere una bomba atomica sulle vite di tutti i personaggi di questo show. Deve avere ripercussioni non solo su quell’episodio o su quel momento [ma] su tutto l’episodio 9. Ed è così. L’altra cosa è che volevamo assicurarci che il momento fosse altamente emotivo ma anche che non passasse inosservato. Ecco perché c’è il segno di punteggiatura di una scena di combattimento”.

“L’impegno e la conversazione che c’è stata sono stati enormi”, continua Moorhead, ”e pensiamo che uno dei motivi per cui le persone si sono impegnate è che sapevano quanto fosse grave ciò che stava accadendo durante e alla fine di quella ripresa. Rendere [la morte di Foggy] la fine di una delle leggendarie scene di combattimento di Daredevil in una sola ripresa è stato per noi un modo per iniziare il suo elogio”.

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025.