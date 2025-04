Supergirl: Woman of Tomorrow, è Lobo quello sul set?

Il ruolo di Jason Momoa nei panni di Arthur Curry del DCEU si è concluso con l’uscita di Aquaman e il Regno Perduto alla fine del 2023, e ora per Momoa è il turno di Lobo, che porterà in vita in Supergirl: Woman of Tomorrow.

Anche prima dell’uscita del sequel di Aquaman, si vociferava che Momoa avrebbe interpretato Lobo nel DCU dei DC Studios. Lo scorso dicembre James Gunn ha finalmente confermato che la star di Un film Minecraft si trasformerà nel personaggio che vedremo in azione in Supergirl: Woman of Tomorrow, in uscita la prossima estate.

Le foto dal set del film hanno già rivelato un primo sguardo alla Maiden of Might di Milly Alcock. Ora, però, abbiamo quello che sembra essere uno scatto del Lobo di Jason Momoa… o un falso molto convincente.

Le opinioni sono contrastanti: alcuni credono che sia l’originale, mentre altri sono convinti che si tratti dell’ennesima immagine generata dall’intelligenza artificiale, pensata per suscitare entusiasmo tra i fan che aspettano disperatamente un’anteprima. Se è un falso, allora è stato fatto un grande sforzo per assicurarsi che alcuni dettagli in entrambe le immagini corrispondessero. Mentre la moto di Lobo sembra un po’ sobria, possiamo vedere che ci sono aree che potrebbero essere sviluppate e ampliate con gli effetti visivi in ​​post-produzione. Tuttavia, è il primo piano a rivelare chiaramente che questo non è il vero Lobo di Supergirl: Woman of Tomorrow.

La verità potrebbe anche stare nel mezzo, con l’inquadratura sfocata che è l’originale e il primo piano un miglioramento generato dall’intelligenza artificiale. In definitiva, è difficile dirlo e questa non sarebbe la prima foto dal set probabilmente falsa che vediamo questa settimana (le altre sono per Avengers: Doomsday).

Supergirl: Woman of Tomorrow è un adattamento dell’omonima miniserie in otto numeri di Tom King e Bilquis Evely, che vede l’eroina titolare impegnata in un’odissea nello spazio insieme a una giovane aliena, Ruthye, che vuole vendicare la morte della sua famiglia per mano del guerriero Krem delle Colline Gialle. Milly Alcock di House of the Dragon indosserà il costume rosso e blu della cugina di Superman, Kara Zor-El, mentre Eve Ridley (3 Body Problem) interpreterà Ruthye e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) interpreterà Krem. Jason Momoa, invece, interpreterà Lobo.

A mettere i bastoni tra le ruote a tutta la faccenda c’è il cacciatore di taglie alieno Lobo, che sarà interpretato dall’ex star di Aquaman, Jason Momoa. David Krumholtz ed Emily Beecham interpreteranno i genitori della Ragazza d’Acciaio, anche se non è specificato se saranno i genitori biologici o quelli adottivi sulla terra. Il film sarà diretto da Craig Gillespie di I, Tonya, da una sceneggiatura dell’attore e scrittore Ana Nogueira. Le riprese del progetto sarebbero iniziate questa settimana a Londra, in Inghilterra.

Supergirl: Woman of Tomorrow uscirà al cinema il 26 giugno 2026.