Daredevil: Rinascita, Elodie Young potrebbe riprendere il ruolo di Elektra

Con Daredevil: Rinascita che rende le serie TV Marvel di Netflix (quasi) canoniche, tutti gli occhi sono puntati sui personaggi di quell’epoca che faranno il loro debutto nell’MCU. Abbiamo avuto Jon Bernthal nei panni di Punisher nella prima stagione – il prossimo progetto per lui è una presentazione speciale e Spider-Man: Brand New Day – con Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones che seguirà nella seconda stagione. Si vocifera inoltre che ci siano anche piani per Mike Colter di riprendere il suo ruolo di Luke Cage, ma che ne sarà di Elektra?

La precedente versione della Marvel Television ha fallito con Elektra in Daredevil e The Defenders. La sua morte e la sua rapida resurrezione come pedina della Mano non hanno reso giustizia ai fumetti, e questi passi falsi creativi hanno oscurato la performance altrimenti convincente di Elodie Yung. Sebbene Elektra sia ritenuta morta, sappiamo che l’assassina è molto difficile da uccidere e i fan rimangono ansiosi di vederla rientrare nella vita dell’Uomo senza paura.

Ebbene, secondo lo scoop di Daniel Richtman, “Ho confermato che Elektra tornerà. Non sono sicuro se sarà nella seconda o nella terza stagione [però]”. Nei fumetti, Elektra è recentemente diventata lei stessa Daredevil, vestendo i panni della sua versione della vigilante mascherata. Se le teorie dei fan sulla fine della serie con Matt Murdock imprigionato sono corrette, allora questa è la direzione che l’MCU potrebbe prendere per la terza stagione. Non resta che attendere di scoprire se le affermazioni di Richtman si riveleranno vere.

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.