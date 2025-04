I Peccatori: la spiegazione delle scene post-credits

I Peccatori (qui la recensione) – il nuovo film di Ryan Coogler – ha due scene post-credits, e una di queste getta le basi per alcune idee di sequel piuttosto interessanti. Ma andiamo con ordine, partendo dalla trama: ambientato nel Mississippi del 1932, I Peccatori è incentrato sui cittadini di una città locale, che convergono tutti su un juke joint appena aperto. I fratelli gemelli Smoke e Stack di Michael B. Jordan, insieme a tutti coloro che gravitano nella loro orbita, si trovano ad affrontare un ospite non invitato che si rivela una figura mostruosa.

Alla fine del film, quasi tutti i personaggi di I Peccatori sono morti. Tuttavia, il personaggio più ingannevolmente importante del film è l’apparente unico sopravvissuto, che conduce una vita ideale che si adatta ai temi del suo arco narrativo. Entrambe le scene post-credits illustrano il motivo per cui il suo arco narrativo è il più importante del film, ma una di esse rivela anche che due dei personaggi vampiri del film sono effettivamente sopravvissuti agli eventi del finale, dando vita a dei possibili sequel piuttosto interessanti.

La spiegazione delle due scene post-credits di I Peccatori

In I Peccatori ci sono due scene post-credits, entrambe illuminanti sulle conseguenze del finale del film e sulla creazione di un sequel. Entrambe le scene post-credits sono incentrate in gran parte su Sammie, l’unico vero sopravvissuto del film. Mentre la prima scena post-credits conferma che Stack e Mary non sono stati uccisi insieme al resto dei vampiri, il loro status di non-morti li separa da Sammie. Dopo aver trascorso la sua vita diventando un famoso musicista blues, Sammie viene affrontato dalla coppia in un bar di Chicago.

Dopo una breve conversazione con Stack, Sammie rifiuta sinceramente l’offerta di Stack di trasformarlo in un vampiro. Invece, Sammie gli suona una canzone e i due si lasciano in modo amichevole. La seconda scena post-credits illustra ulteriormente il ruolo di Sammie come vero protagonista di Sinners, tornando al giovane poco prima degli eventi del film. In questa scena, Sammie suona “This Little Light Of Mine”. È un interessante contrappunto alla prima scena del film, che vedeva un Sammie ferito arrivare in chiesa e trovare un coro di bambini che cantava la stessa canzone.

Come l’epilogo prepara un sequel negli anni ’90

La prima scena post-credits di I Peccatori sembra un epilogo della trama centrale del film. Conferma che Sammie ha avuto una vita felice e di successo, assicurando che i sacrifici di Smoke, Pearline e Delta Slim per dargli il tempo di fuggire non sono stati vani. Tuttavia, conferma anche i destini di Mary e Stack, due dei personaggi più importanti il cui destino finale è stato lasciato un po’ ambiguo nel finale. La loro presenza nella Chicago del 1992 e il loro tempestivo senso della moda suggeriscono che si sono adattati a nuovi periodi.

L’idea di vedere questi due farsi strada nell’America del XX secolo è entusiasmante e potrebbe facilmente giustificare più sequel. I due non finiscono il film fuggendo, il che potrebbe dare vita a potenziali storie in cui si cercano o scoprono la sopravvivenza l’uno dell’altro. Parte della tensione della loro dinamica è radicata nel modo in cui Stack l’ha spinta a sposarsi con un ricco uomo bianco non visto. Una storia che approfondisca il suo legame con loro, così come la sua reazione alla trasformazione di Mary e al suo chiaro amore per Stack, potrebbe dare vita a una trama.

L’aspetto più eccitante di un potenziale sequel di I Peccatori è vedere Michael B. Jordan e Hailee Steinfeld abbracciare pienamente il potenziale cattivo dei personaggi. Stack e Mary erano già due dei personaggi più avvincenti e divertenti del film, con l’ego borioso di lui e la sicurezza schietta di lei che conferivano alle loro interpretazioni un grande fascino personale. Questi aspetti erano solo amplificati dalla loro trasformazione in vampiri. Un intero film incentrato sul loro viaggio da quella pista da ballo distrutta a Chicago avrebbe presentato molte opportunità e sfide da affrontare.

Le scene post-credits di I Peccatori dimostrano il vero protagonista del film

Uno degli aspetti migliori di I Peccatori è la quantità di profondità che il film offre all’intero cast di supporto. La prima metà del film è ampiamente radicata nella costruzione del mondo e dei personaggi, mostrando le relazioni di ognuno e stabilendole pienamente attraverso le interazioni. Tutti si sentono valorizzati, anche se non tutti hanno necessariamente un arco completo della stessa portata. Tuttavia, il film rimane saldamente ancorato a due personaggi e ai loro rispettivi archi: Sammie e Smoke. Sebbene Stack sia altrettanto importante per la trama, è in gran parte ritratto come un’affascinante spalla per entrambi gli uomini.

Smoke e Sammie sono messi in discussione nelle loro convinzioni, e ognuno sceglie una strada diversa. Sammie si rifiuta di rinunciare all’amore per la chitarra, che risale ai suoi giorni più innocenti. La scena post-credits di I Peccatori lo mostra mentre canta una canzone, libero dal peso degli orrori a cui sta per assistere. L’amore per la musica viene messo in discussione dal padre, da Smoke e persino dalle sue stesse paure quando scopre che è stato il suo talento musicale ad attirare Remmick verso di loro. Tuttavia, si aggrappa allo strumento che gli ha letteralmente salvato la vita contro il vampiro.

Al contrario, le convinzioni di Smoke sull’acquisizione del potere e sul suo controllo sono messe in discussione dal suo amore per Annie. Con lei rinuncia in qualche modo alla sua autorità, accettando le sue argomentazioni e in seguito ponendo fine alla sua vita prima che possa trasformarsi in un vampiro. Il film si conclude con Smoke che spegne la sigaretta mentre sembra morire, liberandosi simbolicamente del personaggio che lo ha definito a lungo, mentre si riunisce alla sua famiglia nell’aldilà. Smoke rinuncia a ciò che lo definiva in un modo in cui Sammie non lo fa, ed entrambi gli uomini si ritrovano in pace nel processo.

Sebbene l’arco narrativo di Smoke sia forte, è anche al servizio di Sammie. La sua frustrazione per le ambizioni musicali di Sammie crea una tensione tra i due, in netto contrasto con il sostegno entusiasta che Sammie riceveva da Stack. Ecco perché ha senso concludere la scena post-credits con Sammie che suona la sua chitarra. È il suo amore per la musica che ha messo in moto l’intero film e serve come ultima canzone del vero protagonista del film, dando a Sinners un vero e proprio finale di chiusura.