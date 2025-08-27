HomeCinema News2025

Tyler Hoechlin vorrebbe interpretare il Batman del DCU in The Brave and the Bold

Tyler Hoechlin in Superman-Lois
Tyler Hoechlin in Superman & Lois

Con il Capitolo 1 della DCU, “Dei e Mostri”, ora ufficialmente iniziato, uno dei progetti più importanti in fase di sviluppo presso la DC Studios è il reboot di Batman per il nuovo universo dei supereroi. Il film The Brave and the Bold sarà come noto incentrato sul rapporto padre/figlio che Bruce Wayne instaura con Damian Wayne, alias Robin, affrontando al contempo la più ampia Bat-Family nella DCU di James Gunn. Sebbene il casting non sia ancora iniziato, diversi attori di Hollywood hanno espresso il loro interesse a interpretare l’iconico ruolo di supereroe per la DC Studios e a questi si è ora aggiunto Tyler Hoechlin.

All’edizione di quest’anno del FAN EXPO Canada, Joe Deckelmeier di ScreenRant ha condotto il panel Men of Steel con gli attori che hanno interpretato Superman e ha chiesto loro se pensassero che il Batman di Robert Pattinson potesse adattarsi alla DCU di Gunn. Tuttavia, in quell’occasione l’attore Tyler Hoechlin, che ha interpretato l’ultimo figlio di Krypton nell’Arrowverse, ha rivelato che vorrebbe interpretare lui stesso il Cavaliere Oscuro.

Egoisticamente, direi di no (alla domanda sull’idoneità del Batman di Pattinson al DCU) perché vorrei ancora interpretare Batman. Penso e dico che Robert ha fatto un lavoro fantastico, fantastico e con Matt Reeves è stato fantastico. Quindi sono felice di lasciarli continuare a fare il loro lavoro e magari lasciare la porta aperta…”, ha affermato l’attore. Hoechlin è apparso per la prima volta come Superman nella seconda stagione di Supergirl, prima di tornare per numerosi crossover dell’Arrowverse e interpretare il personaggio in Superman & Lois fino al 2024.

Cosa significano i commenti di Tyler Hoechlin su Batman per The Brave and the Bold

Sebbene ci sia stato molto interesse nel vedere il Batman di Pattinson nella DCU, la DC Studios ha chiarito più volte che l’universo di Matt Reeves rimarrà una proprietà Elseworlds. Come ha affermato lo stesso Hoechlin, l’universo di Batman funziona meglio come entità a sé stante, lasciando che il franchise di Gunn proceda con una nuova interpretazione del personaggio. Dato che il casting di Batman per la DC Studios non inizierà fino al completamento della sceneggiatura di The Brave and the Bold, solo il tempo dirà chi interpreterà effettivamente il famoso supereroe per la DC Studios.

Resta da vedere anche se Hoechlin sarà uno dei candidati che Gunn prenderà in considerazione per il ruolo. Tra i nomi recentemente emersi come i preferiti dei fan vi sono Jensen AcklesGlen Powell Alan Ritchson. Anche Jake Gyllenhaal Hayden Christensen sono stati suggeriti come ottimi candidati. Tutti questi attori non si sono tirati indietro dinanzi alla possibilità di interpretare il ruolo, che è decisamente ora uno dei più ambiti a Hollywood.

Leggi anche:

Tutto quello che sappiamo su The Brave and the Bold

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Alla sceneggiatura, oltre a Muschietti, dovrebbe esserci anche Rodo Sayagues, noto per aver firmato le sceneggiature di La casa, Man in the DarkAlien: Romulus.

