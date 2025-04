Black Mirror Stagione 7, Eulogy: la spiegazione del finale. La figlia di Carol sorride?

L’episodio 5 di Black Mirror Stagione 7 richiede una scatola di fazzoletti a portata di mano. Diretto da Christopher Barrett e Luke Taylor, questo episodio è uno dei più tranquilli, con un finale decisamente agrodolce.

L’episodio sembra un mix tra “The Entire History of You” e “White Christmas“, con l’utilizzo di un dispositivo tecnologico, il Nubbin, presente per gran parte della settima stagione. Philip (Paul Giamatti), descritto come un uomo isolato, viene informato della scomparsa di una sua ex amica. Viene invitato a utilizzare un dispositivo per inviare fotografie e ricordi migliorati per il funerale. Accetta con riluttanza, ma ha solo una manciata di foto con Carol, nessuna delle quali mostra il suo volto. Tutte le immagini che un tempo mostravano il suo volto sono state completamente deturpate, da segni di penna, bruciature o fori.

Il motivo di questo vandalismo? Carol è un soggetto doloroso per Philip. Da ragazzi, erano considerati una coppia, ma – a causa di circostanze della vita – la loro relazione si inasprì. Che si sia stato di Carol che trovava un nuovo lavoro all’estero o del tradimento di Philip con Emma, ​​la loro relazione giunge poi alla fine definitiva.

Ovviamente, il grande colpo di scena dell’episodio è che l’IA che guida Philip attraverso i suoi ricordi – nota come La Guida – è in realtà Kelly, la figlia di Carol. È anche la persona che lo ha chiamato all’inizio dell’episodio per informarlo della morte di Carol. Questa rivelazione arriva quando Philip torna in un ristorante londinese dove una volta aveva progettato di chiedere a Carol di sposarlo, solo per scoprire che lei lo aveva lasciato perché era incinta del figlio di qualcun altro. Non avrebbe saputo tutta la storia finché la Guida non gli avesse rivelato la sua vera identità, colmando dettagli che Philip aveva male interpretato per anni, perso nella rabbia e nel rimorso.

Perché La Guida/Kelly ha sorriso e annuito a Philip al funerale?

Se la tecnologia “eco” funziona come abbiamo visto in passato (come in White Christmas o più recentemente in USS Callister: Into Infinity), cattura un’istantanea della mente di una persona e la inserisce in un dispositivo. Tuttavia, in entrambi gli episodi, questo processo è notoriamente illegale. Quindi, deve esserci un’altra iterazione della tecnologia in gioco qui. All’inizio dell’episodio, Kelly afferma di essere stata generata – come un’IA – e spiega di essere stata adattata da Kelly stessa per contribuire a garantire l’accuratezza dei veri pensieri e delle caratteristiche della sua proprietaria. Tuttavia, perché la figlia di Carol avrebbe sorriso a Philip al funerale, dopo essersi esibita al violoncello, se fosse stata solo un’eco?

Beh, ci sono un paio di teorie. La prima, potrebbe essere che Kelly abbia rivisto la registrazione dell’interazione di Philip con la sua versione IA. In alternativa – e questa è la mia teoria preferita – la Guida era in realtà Kelly stessa per tutto il tempo, che comunicava inizialmente tramite un collegamento in tempo reale. Presentandosi come un’IA, avrebbe potuto suscitare una risposta più neutrale da parte di Philip. Dopotutto, se si fosse presentata direttamente, lui avrebbe potuto non collaborare.

Qual era lo scopo di coinvolgere Philip, oltre a invitarlo al funerale?

Un’altra domanda importante è: che senso aveva coinvolgere Philip specificamente nell’elogio funebre? A quel punto della loro vita, non aveva più avuto relazioni con Carol da decenni.

In definitiva, la scelta spetta all’interprete. Una teoria può essere che uno degli ultimi desideri di Carol fosse quello di dare una conclusione a Philip dopo tutti quegli anni. Forse ha scoperto, in qualche modo, che lui era tormentato dal senso di colpa, dalla solitudine e dal rimorso. Gli ha presentato un percorso a bivi quando ha scoperto di essere incinta – un’opportunità per lui di farsi avanti – ma dal punto di vista di Philip, quella scelta non gli è mai stata offerta. Ha perso un biglietto cruciale di Carol perché gli è stato portato in borsa da una cameriera, un incidente che ha cambiato il corso della sua vita.

In alternativa, potrebbe essere stata la decisione di Kelly stessa di contribuire a colmare le lacune nella storia della vita di sua madre. Non ne scopriremo mai veramente il movente, ed è proprio questo il bello di questo episodio. In ogni caso, l’uso del dispositivo dell’Elogio funebre alla fine ha giovato a Philip molto più che alla famiglia o al funerale. Detto questo, il contributo principale di Philip, in memoria, al funerale è stato il brano musicale che la figlia stava suonando mentre entrava: un tocco meraviglioso.

Questa storia parla della morte e della brutalità delle decisioni della vita. Esplora anche i “se” e come gli esseri umani tendono a distorcere la nostra prospettiva sugli eventi passati e a rimuginare su potenziali decisioni sbagliate. Se solo Philip avesse letto quel biglietto, l’intera traiettoria della sua vita sarebbe cambiata.