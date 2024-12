Dexter: Original Sin, una clip dalla nuova serie tv in arrivo

Paramount+ dopo il trailer ha diffuso una clip dell’attesissima serie prequel in 10 episodi Dexter: Original Sin. La serie sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 13 dicembre in Italia, oltre che nel Regno Unito, in Canada, Australia, America Latina, Italia, Germania, Svizzera e Austria.

Dexter: Original Sin è interpretato anche da Molly Brown, Christina Milian, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, la special guest star Sarah Michelle Gellar e Patrick Dempsey. Michael C. Hall torna a dare voce all’iconico monologo interiore nella testa di Dexter Morgan.

Powered by

Tra i produttori esecutivi di Dexter: Original Sin figurano Clyde Phillips (DEXTER, Nurse Jackie), Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (DEXTER), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernandez (Emily In Paris), Lilly Burns (Russian Doll), oltre a Michael Lehmann (Heathers), mentre la serie è prodotta da Robert Lloyd Lewis (The Lincoln Lawyer).

La trama di Dexter: Original Sin

Nella Miami del 1991, Dexter: Original Sin segue Dexter, interpretato da Patrick Gibson, nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore.

Con la guida del padre Harry (Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell’ordine. Una sfida particolare per il giovane Dexter, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.