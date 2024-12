Star Trek: Section 31, trailer del film, Philippa Georgiou formano una squadra di spie

Abbiamo appreso per la prima volta dei piani della Paramount+ di procedere con un nuovo film televisivo di Star Trek, Star Trek: Section 31, interpretato dal premio Oscar Michelle Yeoh (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) lo scorso aprile.

Il film vedrà la Yeoh riprendere il ruolo dell’Imperatore Philippa Georgiou, personaggio che ha interpretato per la prima volta nella stagione 1 di Star Trek: Discovery, e riprende il suo personaggio dopo che si è unita a una divisione segreta della Flotta Stellare incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti. Deve anche affrontare i peccati del suo passato.

Paramount+ ha appena rilasciato il trailer ufficiale e il poster dopo la presentazione dello streamer al CCXP di San Paolo, in Brasile. Il film sarà proiettato in anteprima venerdì 24 gennaio 2025, in esclusiva su Paramount+ negli Stati Uniti e nei mercati internazionali in cui il servizio è disponibile.

Tutto quello che sappiamo su Star Trek: Section 31

Star Trek: Section 31 è interpretato anche da Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (Hannibal), il vincitore dell’Emmy Sam Richardson (Ted Lasso), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) e James Hiroyuki Liao (Barry). Miku Martineau (Kate) interpreta una giovane Philippa Georgiou.

Scritto da Craig Sweeny e diretto da Olatunde Osunsanmi, Star Trek: Section 31 è prodotto esecutivamente da Alex Kurtzman, Craig Sweeny, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth e Michelle Yeoh ed è prodotto da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

Guardate il nuovo trailer di Star Trek: Section 31 qui sotto: