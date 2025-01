Babygirl: ecco il dettaglio che annuncia il destino di Romy

C’è un momento in Babygirl che è significativo nel definire il destino di Nicole Kidman nei panni di Romy. Un dettaglio che si potrebbe facilmente trascurare e che invece è fondamentale. Oltre al ruolo principale di Nicole Kidman, il cast di Babygirl comprende anche diversi nomi noti e volti nuovi.

Il thriller erotico vede Romy Mathis (Kidman) iniziare una relazione con uno stagista molto più giovane di lei, Samuel (Harris Dickinson), ignorando i pericoli delle sue azioni. Sebbene Romy sembri felicemente sposata con suo marito, Jacob (Antonio Banderas), è segretamente molto infelice per ciò che è diventata la loro intimità. Con Samuel, Romy è in grado di provare soddisfazione sessuale per la prima volta. Tuttavia, la loro relazione ha delle conseguenze, poiché Romy mette a repentaglio il suo lavoro di alto profilo e la sua famiglia amorevole lasciandosi andare a questa storia con un amante molto più giovane. Quando Jacob scopre la relazione di Romy e il loro matrimonio sembra irreparabilmente rotto, Babygirl offre a Romy un finale positivo e un momento preciso, nel corso del film, è una spia di questa conclusione felice.

Powered by

Isabel che tradisce la sua ragazza è importante per l’arco narrativo di Romy in Babygirl

La figlia di Romy si trova in una situazione sorprendentemente simile alla sua

A metà di Babygirl, Romy e la sua famiglia lasciano la città per rilassarsi nella loro casa di campagna e una notte la donna vede sua figlia, Isabel, baciare una vicina di casa. La mattina dopo, Romy chiede a Isabel perché stava baciando la vicina quando ha una ragazza in città, ma sua figlia ignora la domanda. Isabel sembra non preoccuparsi di tradire la sua ragazza, nonostante la preoccupazione di Romy per il comportamento della figlia.

Questa scena, sebbene sia quasi marginale del film, in realtà ha delle implicazioni enormi. Il comportamento di Isabel può essere visto come una versione meno intensa delle azioni di Romy con Samuel. Allo stesso modo, la preoccupazione di Romy per il fatto che Isabel baci un’altra ragazza e i sentimenti della sua ragazza ufficiale forniscono un’idea della visione di Romy dell’infedeltà. La scena stabilisce che Romy è ben consapevole che tradire suo marito, Jacob, è sbagliato e sa che lo sta ferendo. A parte il senso di colpa che questo momento indica, imposta anche sottilmente la decisione di Romy, alla fine di Babygirl, di lavorare riconciliarsi con suo marito.

Isabel aiuta Romy e Jacob a riconciliarsi in Babygirl

Isabel aiuta a ricordare alla madre cosa è importante per lei

Dopo che Jacob scopre la relazione di Romy, lei lascia la loro casa in città e si isola nella loro di campagna. Successivamente, Isabel le fa visita per chiederle di tornare a casa, ma Romy non è disposta ad andare, sapendo quanto ha ferito suo marito. Isabel racconta quanto Jacob e il resto della sua famiglia siano infelici senza di lei, ma Romy non crede di meritare il loro perdono. Tuttavia, dopo aver chiesto a Isabel cosa è successo alla sua relazione, Romy alla fine cambia idea.

Mentre la scena del tradimento di Isabel è molto breve nel contesto più ampio del film, le conversazioni di Romy con sua figlia aiutano a plasmare il desiderio di perdono di Romy. Quando la donna sente che era possibile per la ragazza di Isabel perdonare il suo tradimento, Romy si rende conto che potrebbe essere possibile per Jacob perdonare la sua relazione con Samuel, dal momento che i due coniugi si amano veramente. Così, Romy decide finalmente di tornare a casa da Jacob e di lavorare per ricucire la sua relazione con il marito, nel finale.