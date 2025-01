Vincent D’Onofrio anticipa un cambiamento fisico per Kingpin in Daredevil: Rinascita

Daredevil: Rinascita ha subìto grandi cambiamenti da quando è stato annunciato per la prima volta dai Marvel Studios e ha attraversato una revisione creativa che ha aumentato l’azione e portato la serie più in linea con Daredevil di Netflix.

Lo showrunner Dario Scardapane ha già suggerito che il cameo di She-Hulk: Attorney at Law dell’Uomo senza paura verrà ignorato perché non si adatta al tono più cupo e violento di Rinascita. Ora, l’attore che interpreta Kingpin, Vincent D’Onofrio, ha accennato al fatto che il super forte Wilson Fisk che abbiamo visto in Hawkeye è diventato un po’ più concreto.

“Erano una specie di iterazioni diverse del Fisk dello show originale”, ha condiviso l’attore con SFX. “Il mio lavoro è servire la storia. Hawkeye aveva uno stile di spettacolo, molto lontano dalla serie Netflix, e il modo in cui Fisk è stato scritto, che era davvero buono, era un mondo completamente diverso”.

“Quando ho fatto Echo, si sono appoggiati alla grinta, ma quando si è trattato di Fisk, non era ancora esattamente la cosa originale”, ha aggiunto D’Onofrio. “Ora abbiamo avuto la possibilità di farlo nel modo in cui volevamo farlo”.

Per quanto riguarda dove troviamo Kingpin in Daredevil: Rinascita, ha detto, “Sta diventando sempre più pericoloso e penso che stia ostentando la sua oscurità e il suo potere, e sta fondamentalmente cercando di gaslightare una città, e poi alla fine un paese, e poi alla fine un mondo. È così che pensa e non c’è modo di fermarlo”.

“Una delle cose che devo ricordarmi è che siamo nel pieno della discussione sulla seconda stagione e su cosa succederà. Stiamo lavorando a qualcosa di abbastanza interessante di cui ovviamente non posso parlare”, ha stuzzicato D’Onofrio. “Questa prima stagione sta preparando il terreno e, come ogni serie ben scritta, speriamo che il pubblico capisca”.

“Non che questa stagione non sia piena zeppa di cose fantastiche, perché lo è, ma stiamo lavorando a qualcos’altro, qualcosa che le persone non conoscono, su cui non abbiamo nemmeno le idee completamente chiare”.

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

Il cast di Daredevil: Rinascita

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.