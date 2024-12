Dune: Prophecy, HBO rinnova la serie per una seconda stagione

Dune: Prophecy (qui la recensione) tornerà per una seconda stagione. La notizia, riportata da Deadline, è stata annunciata oggi durante una conferenza stampa virtuale con la showrunner Alison Schapker e le star Emily Watson e Olivia Williams. La conferma arriva a pochi giorni dal finale di stagione di questa serie prequel dei film di Dune diretti da Denis Villeneuve, che andrà in onda domenica. Dune: Prophecy segue la formazione delle Bene Gesserit, un ordine di donne che diventano le burattinaie delle grandi case dell’Impero. Watson e Williams interpretano due sorelle moralmente ambigue che gestiscono il culto de facto.

Nei film, Lady Jessica Atreides, interpretata da Rebecca Ferguson, ha legami con le Gesserit. Le sue doti spirituali coltivate con l’ordine sono state trasmesse al figlio, Paul Atreides, interpretato da Timothee Chalamet. Nello show co-prodotto da Legendary Television, Travis Fimmel interpreta Desmond Hart, un rivale delle due sorelle, dotato di alcuni poteri. Nel finale ci sarà sicuramente una grande rivelazione sui rapporti tra i tre personaggi. “Il modo in cui la sorellanza sopravvive è parte integrante della seconda stagione”, ha dichiarato Schapker durante la conferenza stampa di oggi, anticipando dunque ciò che sarà alla base del futuro di questa serie.

Quello che c’è da sapere su Dune: Prophecy

Dune: Prophecy si svolge 10.000 anni prima degli eventi dei film di Dune di Villeneuve ed è ispirato al romanzo di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, Sisterhood of Dune.Co-prodotta con Legendary Television, la serie in sei episodi segue due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell’umanità e fondano la mitica setta che diventerà nota come Bene Gesserit.

Oltre a Watson nel ruolo di Valya Harkonnen, Dune: Prophecy include anche attori del calibro di Jodhi May (The Witcher) nel ruolo dell’imperatrice Natalya, Mark Strong (Sherlock Holmes) nel ruolo dell’imperatore Javicco Corrino e Olivia Williams (The Sixth Sense) nel ruolo di Tula Harkonnen, con le interpretazioni aggiuntive di Travis Fimmel (Vikings), Jade Anouka (Cleaning Up), Chris Mason (Dirty John), Sarah-Sofie Boussnina (The Bird Catcher), Shalom Brune-Franklin (Cursed), Faoileann Cunningham (The Northman), Aoife Hinds (The Man in the Hat) e Chloe Lea (Great Expectations).