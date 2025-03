Étoile: prime immagino e data di uscita per nuova serie Prime della creatrice di Gilmore Girls

Étoile, una nuova serie della creatrice di Una mamma per amica, riceve diverse immagini in anteprima e una data di uscita su Prime Video. Creata da Amy Sherman-Palladino, Una mamma per amica è andata in onda su The WB prima di passare a The CW per la sua ultima stagione, seguendo una madre single, Lorelai (Lauren Graham), e sua figlia, Rory (Alexis Bledel), nella pittoresca cittadina di Stars Hollow, nel Connecticut. Successivamente, Sherman-Palladino ha anche creato La fantastica signora Maisel per Prime Video, che ha vinto ben 22 Emmy prima di concludersi nel 2023.

Ora è stato rivelato il primo sguardo al nuovo show di Amy Sherman-Palladino. Tramite Vanity Fair, un totale di 10 immagini in anteprima di Étoile sono state rivelate, oltre alla data di uscita del 24 aprile, con l’intera stagione di otto episodi che uscirà in una volta sola. Guarda le immagini nella presentazione qui sotto:

Cosa significano le immagini in anteprima di Étoile per lo show

La parola francese per stella, Étoile, segue i ballerini e i team artistici dietro due delle più prestigiose compagnie di balletto al mondo, una a New York e l’altra a Parigi, mentre intraprendono un’audace iniziativa per salvare le loro storiche istituzioni scambiando le loro stelle più talentuose. Le immagini in anteprima, come si vede nella presentazione sopra, offrono uno sguardo ad alcuni di quei ballerini in azione e alle figure chiave che lavorano dietro le quinte delle prestigiose compagnie di balletto.

Charlotte Gainsbourg e Luke Kirby, che ha vinto un Emmy per il suo ruolo di ospite nei panni di Lenny Bruce in La fantastica signora Maisel, sono i protagonisti del cast di Étoile. A loro si aggiungono Gideon Glick, che ha anche recitato in La fantastica signora Maisel nei panni dell’eccentrico mago Alfie Zielenski, e Yanic Truesdale, che ha interpretato il burbero concierge francese alla locanda di Lorelai in Una mamma per amica. Lou de Laâge, David Alvarez, Ivan du Pontavice, Taïs Vinolo, David Haig e Simon Callow recitano anche in ruoli ricorrenti.