Yellowjackets: Sophie Nélisse anticipa nuovi personaggi e altre morti scioccanti nei restanti episodi della terza stagione

La star della terza stagione di Yellowjackets Sophie Nélisse anticipa che nei restanti episodi ci saranno altre morti sorprendenti. Creato da Ashley Lyle e Bart Nickerson, il thriller di sopravvivenza di Showtime è tornato il mese scorso per la terza stagione, continuando la sua storia a doppia linea temporale di una squadra di calcio di liceali che sopravvive nella natura selvaggia dopo un incidente aereo e dei sopravvissuti rimasti decenni dopo. La terza stagione di Yellowjackets, episodio 4, si conclude con il momento più scioccante della stagione fino ad ora, con l’adulta Lottie (Simone Kessell) che muore in circostanze misteriose.

In una recente intervista con EW, Nélisse, che interpreta l’adolescente Shauna, rivela che Lottie non è l’unico personaggio importante di Yellowjackets a morire nella terza stagione. Anche se non rivela chi potrebbe essere il prossimo a morire, accenna al fatto che si tratta di qualcuno a cui il pubblico tiene. Ecco il suo commento:

“Abbiamo dovuto organizzare un paio di [feste di addio] in questa stagione. Courtney [Eaton] e io ne abbiamo organizzata una per una persona molto speciale. Abbiamo comprato delle lapidi, abbiamo fatto un collage di foto che abbiamo raccolto da tutti sul set e che abbiamo mostrato in TV. Avevamo un piccolo opuscolo con la loro faccia e poster ovunque e abbiamo ordinato una torta davvero pazzesca.

“Man mano che procediamo, ovviamente ci sono altri personaggi che devono lasciarci, e quelli a cui teniamo di più sono quelli che devono andarsene. L’ho sempre detto alle persone che muoiono. Dico: ‘In realtà è una testimonianza di quanto sei bravo come attore perché non ti uccideremo se non ci importa di te [perché] non importerà neanche al pubblico’. Uccidiamo i personaggi a cui siamo più legati.“

Oltre alle morti dei personaggi, Nélisse afferma anche che ‘molte domande trovano risposta’ negli episodi rimanenti della terza stagione e che in un prossimo episodio si uniranno alla serie alcuni nuovi personaggi. Continua:

”Questo è tutto ciò che posso dire. In questa stagione vengono introdotti nuovi personaggi, il che è davvero divertente e ha portato anche un’altra dinamica nel gruppo. Ci divertiamo molto con loro e a volte diventa anche molto emozionante.

Cosa significa la provocazione di Nélisse per il resto della terza stagione di Yellowjackets

La struttura a doppia linea temporale dello show fa sì che i membri più anziani e più giovani del cast di Yellowjackets probabilmente non interagiscano molto sul set. Probabilmente non ci sarebbe bisogno che l’attrice Melanie Lynskey, che interpreta la Shauna adulta, sia presente durante le riprese delle scene ambientate negli anni ’90 nella natura selvaggia, e viceversa. Il commento di Nélisse potrebbe quindi essere interpretato come un suggerimento che il personaggio (o i personaggi) che morirà (moriranno) nei prossimi episodi sarà (saranno) qualcuno della linea temporale degli anni ’90.

Ci sono ancora diversi personaggi della linea temporale degli anni ’90 che non sono ancora apparsi nel presente, il che significa che molti di loro potrebbero essere i prossimi a morire. L’allenatore Scott (Steven Krueger), ad esempio, sembra certamente un probabile candidato a morire dopo il verdetto di colpevolezza al processo, ma anche personaggi come Mari (Alexa Barajas) e Melissa (Jenna Burgess) non sono ancora apparsi nel presente. Per quanto riguarda i nuovi personaggi di Nélisse, Hilary Swank è confermata per la terza stagione, anche se non si sa ancora chi interpreterà.