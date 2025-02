Dwayne Johnson e Martin Scorsese insieme per una rivisitazione di Quei Bravi Ragazzi ambientata alle Hawaii

Martin Scorsese sta pensando a un riff di Quei bravi ragazzi per il suo prossimo progetto, che vedrà la partecipazione di alcune grandi star. Scorsese compirà 83 anni quest’anno, ma questo non gli ha impedito di realizzare film popolari. Meno di due anni fa, Scorsese ha realizzato Killers of the Flower Moon, che sarebbe stato candidato a 10 premi Oscar, tra cui Miglior film. Dopo l’uscita di Flower Moon, l’ottantenne regista avrebbe annunciato altri progetti, tra cui un adattamento di Devil in the White City con Leonardo DiCaprio.

Secondo Deadline Hollywood, Scorsese sta pensando a un altro dramma con DiCaprio che includerebbe altri membri famosi del cast. Tra le altre star in trattativa ci sono Emily Blunt e Dwayne “The Rock” Johnson. La descrizione del film senza titolo lo paragona a Quei bravi ragazzi, sostituendo Jimmy il Gentile di Robert de Niro con uno “spietato boss della criminalità hawaiana”. Il film sarà scritto da Nick Bilton e prodotto da Scorsese, Johnson, DiCaprio, Blunt e Bilton insieme a Danny Garcia, Lisa Frechette e Rick Yorn.

Powered by

Cosa significa per Scorsese e gli altri membri del cast

L’aggiornamento ha fornito anche ulteriori dettagli sulla trama. Il boss della criminalità hawaiana è basato su una persona realmente esistita, anche se non è stato dichiarato chi sia esattamente l’ispirazione. Probabilmente ambientato negli anni ’60 e ’70, il film si concentrerà su un periodo tumultuoso della storia delle Hawaii.

Il personaggio principale contribuirà a costruire il più grande impero criminale dell’isola mentre “combatterà una guerra brutale contro le società continentali e i sindacati rivali, lottando per preservare la sua terra ancestrale”. Sembra probabile che Johnson interpreterà questo personaggio, dato che la star del cinema è in parte di origine polinesiana.

Se questo progetto andrà in porto, sarà un grande passo avanti nella carriera di molte persone coinvolte. Per prima cosa, segnerebbe un’altra collaborazione tra Scorsese e DiCaprio, che hanno già lavorato insieme a numerosi progetti e stanno già collaborando a Devil in the White City. Inoltre, contribuirebbe a far affermare Johnson come attore drammatico serio. Sebbene la maggior parte della sua carriera sia stata relegata all’azione e alla commedia, Johnson sta anche lavorando attivamente a The Smashing Machine di A24. Sia questo che il progetto con Scorsese sono drammi che amplierebbero il suo profilo.