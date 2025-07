Eddington: il trailer del film dal 17 ottobre al cinema

In uscita domani negli Stati Uniti, Eddington, il nuovo e attesissimo film scritto e diretto da Ari Aster, arriverà nelle sale italiane con I Wonder Pictures in collaborazione con Wise Pictures il prossimo 17 ottobre 2025, dopo l’anteprima mondiale in concorso al Festival di Cannes.

Per l’occasione I Wonder Pictures presenta il trailer e il poster ufficiali del film.

Protagonisti Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal, Austin Butler con Luke Grimes eMicheal Ward: un cast stellare per un caleidoscopio di personaggi complessi e affascinanti creati dal talento visionario di Ari Aster. Phoenix, alla sua seconda collaborazione con il regista, interpreta una figura spezzata, inquietante e magnetica, sospesa tra vulnerabilità e follia; Pedro Pascal, tra le star più cool del momento, offre qui una delle sue prove più raffinate e interessanti; Emma Stone si misura con un personaggio fragile ed enigmatico; Austin Butler incarna una presenza ambigua e intrigante.

Dopo Hereditary, Midsommar e Beau ha paura, Ari Aster firma un’opera audace e ambiziosa: un film contemporaneo e stratificato che sfida i confini dei generi per trascinare lo spettatore in un racconto coinvolgente, sorprendente e spiazzante.

Maggio 2020. In una piccola cittadina del New Mexico, lo scontro tra lo sceriffo locale (Phoenix) e il sindaco (Pascal) innesca un’escalation di tensione, trasformando Eddington in una polveriera pronta a esplodere. Mentre la comunità si frantuma in fazioni contrapposte, diffidenza e paura prendono il sopravvento in un susseguirsi di colpi di scena.

Prodotto da A24, Eddington uscirà il 17 ottobre 2025 nelle sale italiane con I Wonder Pictures in collaborazione con Wise Pictures.