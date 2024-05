Chi è Tom Bombadil? L’aggiunta a sorpresa della seconda stagione de Gli Anelli del Potere

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha dato ai fan uno sguardo più indietro nella storia della Terra di Mezzo. In un periodo pericoloso per il mondo immaginario, quando Sauron sale al potere, Uomini, Elfi e Nani devono collaborare per proteggere la Terra di Mezzo. Personaggi familiari come Galadriel (Morfydd Clark) ed Elrond (Robert Aramayo) sono già al centro dell’attenzione, mentre il mondo viene spinto nel conflitto. Il trailer della Stagione 2 prevede molti conflitti per i personaggi già esistenti, ma non sono gli unici inclusi. I fan conosceranno molti personaggi, soprattutto se hanno letto gli scritti di J. R. R. Tolkien, da cui la serie è tratta. Tuttavia, Gli Anelli del Potere ha rilasciato delle immagini che dimostrano l’aggiunta di un altro nome alla lista: Tom Bombadil. Interpretato da Rory Kinnear, il nuovo personaggio porterà Gli Anelli del Potere in uno dei più grandi misteri della Terra di Mezzo.

Arrivato per la prima volta in live-action, questo personaggio di Tolkien è oggetto di molte discussioni perché di lui si sa ben poco. Antico essere di origine sconosciuta, i poteri di Tom Bombadil sono indefiniti, a parte la sua capacità unica di resistere agli effetti dell’Unico Anello. Poiché si sa così poco di Tom Bombadil, alcuni fan hanno ipotizzato che possa essere malvagio. Con l’introduzione di Tom Bombadil, Gli Anelli del Potere ha la possibilità di esplorare questi misteri di lunga data, stabilendo come si inserisce nella Terra di Mezzo. Tuttavia, alcune cose sono note dalla sua apparizione nel romanzo La Compagnia degli Anelli.

Chi è l’enigmatico Tom Bombadil?

Dopo essere stato tagliato dai film di Peter Jackson e dal precedente film d’animazione del 1978, Tom Bombadil non è stato molto esplorato sugli schermi, ma nei libri è molto disponibile. Il Tom Bombadil, vestito in modo sgargiante, parla spesso in rima, descrivendosi come “un tipo allegro!

La sua giacca è blu brillante e i suoi stivali sono gialli!”. Tende a parlare in terza persona, e spesso si esprime in rima su se stesso. Tom Bombadil è un personaggio stravagante per Tolkien, ma il suo aspetto è basato su un giocattolo appartenuto a suo figlio. Tom Bombadil si definisce anche “il più anziano”, affermando di aver assistito alla prima goccia di pioggia e alla prima ghianda, il che lo rende l’essere vivente più vecchio di Arda, precedente persino ai Valar che hanno creato gli abitanti della Terra di Mezzo. È sicuramente abbastanza vecchio per apparire ne Gli Anelli del Potere, ma questo crea solo più mistero.

Tom Bombadil è conosciuto da tutte le creature della Terra di Mezzo, ma con nomi diversi. Gli Elfi lo chiamano Iarwain Ben-adar, gli Uomini Orald e i Nani Forn. Ma gli hobbit lo chiamano Bombadil. Sebbene abbia trascorso molti anni a vagare, l’essere immortale è noto per risiedere nella Vecchia Foresta, almeno durante la Terza Era, dove vive con la moglie Goldberry, uno spirito del fiume. Entra anche in conflitto con lo spirito albero malvagio, il Vecchio Salice.

Oltre all’immortalità, Tom Bombadil mostra capacità di controllo sull’ambiente circostante. Sua moglie lo chiama “Maestro del legno, dell’acqua e della collina”. Ma il suo potere più grande è il canto, che controlla il Vecchio Salice e i Barrow-Wights. C’è un grande dibattito su cosa sia esattamente Tom Bombadil. Alcuni credono che faccia parte dei Valar, altri dicono che sia uno dei Maia (gli spiriti divini, cinque dei quali sono diventati gli Istari, ovvero i maghi), altri ancora lo descrivono come l’incarnazione vivente della terra o del tempo. In ogni caso, è un personaggio unico nella Terra di Mezzo.

Cosa fa Tom Bombadil nel Signore degli Anelli?

Il misterioso essere è noto soprattutto per il suo incontro con Frodo, Sam, Merry e Pipino ne La Compagnia dell’Anello di Tolkin. Mentre i quattro hobbit si dirigono verso Bree, cercano di seminare gli Spettri dell’Anello tagliando per la Vecchia Foresta. Sebbene non vengano seguiti, cadono vittima del Vecchio Salice. Merry e Pippen sono in trappola, ma per fortuna Tom Bombadil li salva con la sua voce. Li ospita, insegnando anche a Frodo una canzone magica per sconfiggere i Cavalieri dei Corvi.

Ma forse il mistero più grande che questa interazione rivela è la resistenza di Tom Bombadil all’Unico Anello. Riesce a vedere Frodo quando indossa l’Anello, nonostante lo hobbit sia invisibile a tutti gli altri, e quando Tom Bombadil prova l’Anello, non scompare. Nemmeno Gandalf è immune all’Anello in questo modo, rendendo Tom Bombadil uno degli esseri più potenti della Terra di Mezzo. Questa capacità lo rese un argomento di conversazione quando il Consiglio di Elrond discusse su cosa fare dell’Anello, rivelando che sia Elrond che Gandalf conoscevano personalmente Tom Bombadil. Tuttavia, convinto che Tom Bombadil avrebbe dimenticato la sua importanza, Gandalf scartò l’idea.

Naturalmente, il personaggio compare anche in altre opere di Tolkien, in particolare in Le avventure di Tom Bombadil, un libro di versi che comprende poesie hobbit. In questi racconti Tom Bombadil incontra sua moglie e va in barca. Pur essendo divertenti, non rivelano molto del personaggio stesso.

Cosa farà Tom Bombadil ne “Gli anelli del potere”?

Il ruolo di Tom Bombadil non è ancora noto, ma la sua apparizione suggerisce che la serie approfondirà almeno alcuni di questi misteri. Soprattutto considerando che l’Unico Anello deve ancora essere forgiato nella serie, potrebbe essere l’occasione perfetta per spiegare il suo potere di resistere a quell’artefatto. La serie potrebbe anche esplorare il suo legame con Elrond. C’è più che abbastanza da stabilire sul personaggio, che è un insieme di misteri.

Tuttavia, le immagini di Tom Bombadil rivelano una cosa. Ritratto nel suo splendore di vestito luminoso, Tom Bombadil sembra parlare con lo Straniero di Daniel Weyman, che molto probabilmente è Gandalf nel finale della prima stagione. L’ultima volta che li abbiamo visti, lo Straniero e la sua compagna Harfoot, Nori (Markella Kavenagh), erano in viaggio per esplorare le Terre di Rhûn, un altro grande mistero tolkieniano. Forse è lì che incontrano l’allegro compagno. Poiché questa sarà la sua prima apparizione in live-action, Gli Anelli del Potere ha molta libertà quando si tratta di Tom Bombadil. Lo show può scegliere che tipo di essere è e come si inserisce negli eventi della Terra di Mezzo. Ma dovrà rispondere ad alcune domande a lungo rimaste in sospeso su di lui, si spera, regalandoci anche qualche bella rima.

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è disponibile in streaming esclusivamente su Prime Video, mentre la seconda stagione sarà presentata in anteprima il 29 agosto.