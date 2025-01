The Mandalorian & Grogu: il ruolo di Sigourney Weaver potrebbe essere stato svelato

La tre volte candidata all’Oscar Sigourney Weaver è una vera e propria leggenda del genere fantascientifico, essendo apparsa in film del calibro di Ghostbusters, Avatar e nei primi quattro film di Alien, dove ha interpretato l’iconica Ellen Ripley. La Weaver ha anche interpretato il cattivo nella serie Netflix The Defenders, ma il suo periodo nel Marvel Cinematic Universe è durato poco quando il suo personaggio è stato prematuramente ucciso. I fan si sono dunque spesso chiesti se la Weaver avrebbe mai potuto fare un viaggio nella Galassia lontana, lontana ed ecco che qualche mese fa è stato riportato che era in trattative per un ruolo chiave in The Mandalorian & Grogu della Lucasfilm.

In una recente intervista con Deadline, la Weaver ha poi confermato di aver firmato per il film. “Avrò un ruolo in The Mandalorian & Grogu [che sarà diretto da Jon Favreau]. Ho incontrato Grogu per la prima volta l’altro giorno. Lo sto girando prima di andare a Londra per The Tempest alla fine dell’anno”. In quell’occasione, la Weaver non ha rivelato alcun dettaglio sul suo personaggio, ma Jeff Sneider di The Hot Mic sostiene di sapere chi interpreterà nel film. Secondo lui, la Weaver avrà un ruolo in realtà piuttosto secondario nel ruolo di un colonnello della Nuova Repubblica di nome Bishop.

Come ogni fan di Aliens – Scontro finale degno di nota saprà, questo è quasi certamente un cenno diretto all’androide sintetico di Lance Henriksen nel sequel di James Cameron. Altri rumor negli scorsi mesi avevano suggerito che la Weaver interpreterà un cattivo nel film, quindi forse questo Colonnello Bishop si rivelerà un traditore della causa. Sneider ha poi anche confermato le voci precedenti secondo cui Jon Favreau avrebbe diretto alcune scene d’azione a distanza per circa tre settimane dopo aver contratto la COVID l’anno scorso.

The Mandalorian & Grogu, tutto quello che sappiamo sul film

Jon Favreau sta producendo e dirigendo il film insieme alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy e Dave Filoni, CCO della Lucasfilm ed ex direttore supervisore dell’amata serie animata Star Wars: The Clone Wars. “Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas”, ha detto in precedenza Favreau. “La prospettiva di portare il mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente emozionante”.

La serie di tre stagioni The Mandalorian è stata generalmente ben accolta da fan e critici. Una quarta stagione è già in fase di sviluppo presso Lucasfilm, con l’obiettivo di riallacciarsi agli eventi di Ahsoka e di altri show Disney+ di Star Wars.

Si sa molto poco del film, incluso il suo posizionamento nella cronologia di The Mandalorian e chi altro dovrebbe recitare oltre a Pascal. Sappiamo che star di Alien Sigourney Weaver sarà nel film, anche se i dettagli sul suo personaggio sono ancora segreti, mentre Jeremy Allen White di The Bear è stato recentemente scritturato per interpretare il “buffo” Rotta the Hutt.

I dettagli sulla trama di The Mandalorian & Grogu sono stati difficili da ottenere, quindi il casting di Jeremy Allen White come figlio di Jabba fornisce il primo vero assaggio di ciò che potrebbe essere in serbo per il cacciatore di taglie titolare e il suo adorabile figlio adottivo.

La serie Disney+ The Mandalorian è ambientata negli anni successivi agli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi del 1983, in cui la Principessa Leia (Carrie Fisher) strangola a morte Jabba. La recente serie spin-off The Book of Boba Fett ha rivelato che l’assenza di Jabba ha lasciato un vuoto di potere tra i boss del crimine organizzato su Tatooine; due cugini di Jabba si giocano il suo territorio, ma vengono sconfitti da Boba Fett (Temuera Morrison), che prende il sopravvento. Sembra probabile che, con il figlio di Jabba in qualche modo coinvolto nel nuovo film, anche Boba Fett e il suo vice Fennec Shand (Ming-Na Wen) saranno coinvolti.

The Mandalorian & Grogu uscirà nelle sale il 22 maggio 2026.