In moto verso casa: il trailer della nuova serie di avventure motociclistiche con Ewan McGregor

Apple TV+ ha pubblicato il trailer dell’attesa nuova stagione della serie di avventure motociclistiche “In moto verso casa”. Prodotto e interpretato da Ewan McGregor e Charley Boorman, questo viaggio in 10 episodi riaccende il famoso spirito di viaggio del duo, portandolo questa volta un po’ più vicino a casa.

Di cosa parla In moto verso casa?

“In moto verso casa” segue Ewan e Charley alla guida di moto d’epoca rimesse a nuovo in un viaggio dalla casa di Ewan, in Scozia, a quella di Charley, in Inghilterra. Al posto del percorso più breve, scelgono la strada più lunga, attraversando il Mare del Nord fino alla Scandinavia, salendo fino al Circolo Polare Artico e poi giù fino ai Paesi Baltici e attraverso l’Europa continentale, prima di tornare indietro passando per la Manica due mesi dopo. È un’avventura che li porterà in più di quindici Paesi, attraverso scenari spettacolari e lungo alcune delle strade più belle del mondo. Durante il percorso si immergeranno nella cultura di ogni Paese, incontreranno la gente del posto e si cimenteranno in attività uniche ed eclettiche.

La serie, nominata agli Emmy, è prodotta esecutivamente da Ewan McGregor e Charley Boorman, insieme ai collaboratori storici David Alexanian e Russ Malkin, che ne curano anche la regia. La nuova stagione di “In moto verso casa” segue le precedenti avventure di Ewan e Charley in “In moto in giro per il mondo”, “In moto verso Sud” e “In moto verso Nord”, disponibili su Apple TV+.