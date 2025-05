Ironheart: una nuova foto dalla serie e la “benedizione” Robert Downey Jr.

Dominique Thorne appare in primo piano dentro la sua armatura in una nuova foto pubblicata su Instagram da Empire Magazine. L’attrice tornerà nel ruolo di Riri Williams, ovvero Ironheart, nella nuova serie Disney+, che segue le vicende della giovane dopo il burrascoso esordio in Black Panther: Wakanda Forever.

Alla rivista, Thorne ha detto di aver ricevuto anche la benedizione di Robert Downey Jr., il fu Tony Star, che nei fumetti è mentore di Riri. “Ho letteralmente ricevuto due pollici in su”, dice la star a Empire. “È davvero rassicurante sapere di non mettere in imbarazzo Iron Man.”

Tutto quello che sappiamo sulla serie di prossima uscita Ironheart

Ambientato dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart contrappone la tecnologia alla magia quando Riri Williams (Dominique Thorne) – una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il segno nel mondo – torna nella sua città natale, Chicago.

La sua idea di costruire tute di ferro è geniale, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta nel misterioso ma affascinante Parker Robbins alias “The Hood” (Anthony Ramos). La serie è interpretata anche da Lyric Ross, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge è sceneggiatrice e produttrice esecutiva; gli episodi sono diretti da Sam Bailey e Angela Barnes.

Ironheart debutterà su Disney+ il prossimo 24 giugno 2025.