Taskmaster: O-T Fagbenle conferma di essere stato in lizza per il ruolo in Black Widow

Nel periodo precedente all’uscita di Black Widow, i fan erano convinti che l’attore di The Handmaid’s Tale O-T Fagbenle sarebbe stato svelato come l’uomo dietro la maschera di Taskmaster, ma si è scoperto poi che il suo personaggio, Rick Mason, era in realtà solo l’uomo che si occupava delle armi e dei viaggi di Natasha Romanoff (Scarlet Johansson). Verso la fine del film, si è poi scoperto che Taskmaster era in realtà Antonia Dreykov (Olga Kurylenko), che ha poi ripreso il ruolo per Thunderbolts* dei Marvel Studios.

Questa nuova interpretazione del cattivo non è stata accolta con favore dai fan, che speravano di vedere l’incarnazione originale del personaggio nei fumetti, Anthony “Tony” Masters. Ora, Fagbenle ha però confermato durante un’intervista con The Direct che la Marvel aveva originariamente intenzione di introdurre una versione maschile di Taskmaster e che lui aveva fatto un’audizione per il ruolo. “Fondamentalmente, ho fatto il primo provino per Taskmaster, ed è stato questo, un discorso davvero incredibile, in realtà. È stato un provino di cui sono stato molto orgoglioso“.

“Lo conservo ancora da qualche parte. E lui era così… l’ho fatto con un accento africano, ed era una specie di personaggio maniacale”. Anche se Fagbenle non è sicuro del perché, è chiaro che i piani sono cambiati lungo il percorso e la Marvel ha deciso di andare in una direzione diversa con il super-assassino. “E da qualche parte lungo il percorso della scrittura e delle cose al di sopra del mio livello – Quindi, in pratica mi è stato [detto] che [il ruolo] era ridotto a una sorta di ‘Sono io o è qualcun altro’. Questo genere di cose per quella versione di Taskmaster“.

“E nelle varie iterazioni del film, quella versione di Taskmaster è sparita, e poi sono venuti da me e mi hanno detto: “Ehi, c’è questo personaggio chiamato Mason, vuoi interpretare Mason?”… E io ho risposto: “Certo che sì, mi piacerebbe interpretare Mason!”. E così, il Taskmaster che avrei dovuto interpretare non esisteva in quella iterazione di Vedova Nera”. Fagbenle è poi tornato nei panni di Mason per una breve apparizione in Secret Invasion, ma non sa se rivedremo il suo personaggio.