James Gunn ha appena confermato quando si svolgerà la seconda stagione di Peacemaker

La linea temporale del DCU di James Gunn e Peter Safran si è appena complicata per quanto riguarda lo status di Christopher Smith. Mentre Peacemaker continua a lavorare per il ritorno della seconda stagione, Gunn è tornato sui social media per rispondere alla domanda di un fan su quale sia la posizione dello show rispetto al prossimo film di Superman del regista. Ha rivelato che le avventure in solitaria dell’antieroe – almeno nella seconda stagione, dato che la prima non è considerata canonica – si svolgono all’indomani della prima interpretazione di David Corenswet nei panni dell’Uomo d’Acciaio.

L’ultimo annuncio di Threads è un’ulteriore conferma che la serie guidata da John Cena sarà saldamente inserita nel nuovo universo cinematografico, nonostante sia un residuo del vecchio DCEU. Inoltre, significa che sia il film che lo spinoff dovrebbero essere naturalmente collegati, dato che Gunn ha fatto di Peacemaker la sua prossima priorità dopo aver terminato Superman. Non si sa però in che modo questo influirà sulla trama del violento vigilante, visto che non sono ancora stati condivisi dettagli sulla trama della seconda stagione, anche se Gunn ha assicurato in passato che il modo in cui Superman si svolgerà avrà un effetto a catena su ciò che verrà dopo.

Anche se lo show sta entrando in una linea temporale riavviata, la seconda stagione di Peacemaker riprenderà per lo più da dove era stata interrotta in termini di cast e di equipaggio. Oltre a Cena, Danielle Brooks torna nel ruolo di Leota Adebayo, Freddie Stroma in quello di Vigilante, Jennifer Holland in quello dell’agente Emilia Harcourt, Steve Agee in quello di John Economos e Dee Bradley Baker come voce di Eagly. In particolare, torna anche un cattivo familiare, il Judomaster di Nhut Lee. Tuttavia, i nuovi membri del cast stanno già contribuendo a colmare il divario tra lo show e il DCU, con Frank Grillo che interpreta Rick Flag Sr. dal prossimo Creature Commandos. Una delle aggiunte più interessanti, tuttavia, arriva dietro la macchina da presa: Gunn ha infatti confermato in precedenza che il regista di Superbad Greg Mottola si è unito alla squadra.

A cos’altro porterà il “Superman” di James Gunn?

Come grande film d’esordio del DCU, Superman di Gunn getterà le basi per molto più di un’altra stagione di Peacemaker. Il cattivo principale del film, l’Ingegnere (María Gabriela de Faría), sembra essere un collegamento diretto al film precedentemente annunciato su The Authority, ma il resto del cast avrà probabilmente ruoli da interpretare in altre proprietà di supereroi senza l’Uomo d’Acciaio.

Tra gli altri personaggi DC che si vedranno nel film in arrivo l’11 luglio 2025 ci sono Maxwell Lord (Sean Gunn), Hawkgirl (Isabela Merced), Guy Gardner (Nathan Fillion), Mister Terrific (Edi Gathegi) e Metamorpho (Anthony Carrigan). L’episodio preparerà anche l’introduzione di Milly Alcock in Supergirl: Woman of Tomorrow di Craig Gillespie, in uscita nel 2026. Nel frattempo, Peacemaker è attualmente impegnato nelle riprese della seconda stagione, senza che sia ancora stata svelata una data di uscita per il ritorno dell’antieroe.