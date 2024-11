Jared Padalecki conferma l’apparizione nella quinta stagione di The Boys

Jared Padalecki ha confermato che apparirà nella quinta stagione di The Boys. Il coinvolgimento dello showrunner Eric Kripke in entrambe le serie, insieme al coinvolgimento di Jensen Ackles, Jeffrey Dean Morgan e di altre star di Supernatural, aveva già portato a speculare sulla possibilità che Padalecki potesse apparire anche nella serie Prime Video. La quinta stagione di The Boys sarà la conclusione della serie ed è confermata la presenza di un ruolo più sostanziale per il Soldatino di Ackles, assente per la maggior parte della quarta stagione.

In un video postato da Fangasm su X (ex Twitter), Padalecki ha condiviso che sarà presente nella quinta stagione di The Boys e spera di condividere lo schermo con il Soldatino di Ackles. Dopo che Padalecki ha condiviso l’interesse del suo personaggio di The Boys a interagire con Soldier Boy, Ackles ha aggiunto che “conosco Eric Kripke; non credo che si lascerebbe sfuggire questa opportunità”. Non è ancora stato rivelato chi Padalecki interpreterà nella stagione finale di The Boys. Guardate il video qui sotto:

Cosa significa per la quinta stagione di The Boys

È ora confermato che Padalecki si unirà al cast di The Boys nella quinta stagione. La tempistica del suo annuncio coincide con la riunione del cast, quando le riprese della quinta stagione inizieranno a fine novembre. Mentre Padalecki avrebbe potuto apparire negli spinoff, come ha fatto Ackles nella stagione 1 di Gen V, questa era l’ultima occasione per portare Padalecki nella serie principale. Fortunatamente, Padalecki e Kripke hanno assicurato che ciò accadrà, con la quinta stagione di The Boys pronta a presentare la reunion definitiva di Supernatural .

Dopo che Homelander (Antony Starr) ha trovato Soldier Boy in criosonno durante la scena post-credits della quarta stagione, Soldier Boy avrà un ruolo importante nella quinta stagione. Sia Soldier Boy che il personaggio di Padalecki potrebbero essere membri dell’esercito di superuomini di Patriota. Potrebbero dover lavorare insieme per dare la caccia a Billy Butcher (Karl Urban), Starlight (Erin Moriarty) e altri nemici di Homelander, il che potrebbe fornire ai due attori di Supernatural un motivo per condividere lo schermo insieme nel corso della stagione.