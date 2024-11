Cobie Smulders di How I Met Your Mother commenta un possibile ritorno del franchise

Cobie Smulders risponde alla domanda se si unirebbe mai a un reboot di How I Met Your Mother, qualora se ne presentasse l’occasione. La sitcom della CBS è andata in onda per nove stagioni dal 2005 al 2014, raccontando la storia di Ted Mosby (Josh Radnor) che ricorda come ha incontrato la madre dei suoi due figli adolescenti durante la sua vita a New York. Smulders ha interpretato Robin Sherbatsky in How I Met Your Mother, una conduttrice canadese di un notiziario che Ted incontra nell’episodio iniziale e con la quale sviluppa una relazione a fasi alterne.

Dopo oltre 10 anni dalla conclusione di How I Met Your Mother, la Smulders ha parlato con Collider della possibilità di tornare in un’eventuale reunion. Sebbene Smulders abbia avuto l’opportunità di riprendere il ruolo di Robin per How I Met Your Father, l’attore ha dichiarato che sarebbe ancora disponibile a riprendere il suo ruolo in occasioni future.

Sempre, in qualsiasi momento. Ho avuto la fortuna di fare un episodio di How I Met Your Father. Quindi mi sento come se… l’avessimo fatto?

Smulders ha poi dichiarato di avere ancora un bel ricordo della sua esperienza nello show e di aver lavorato a fianco del cast e della troupe, il che significa che, anche se al momento non c’è nulla in cantiere, sarebbe pronta a tornare in qualsiasi momento.

Adoro quelle persone, quindi se dovessi tornare in una scena con qualcuno di loro lo farei. Ma non c’è ancora nulla. Che io sia presente!

Potrebbe avvenire una reunion di How I Met Your Mother?

La Smulders è stata uno dei primi membri del cast principale di How I Met Your Mother a riprendere i propri ruoli in How I Met Your Father, dove lei e la co-star Neil Patrick Harris hanno condiviso una manciata di lezioni di vita con la Sophie di Hilary Duff. I primi piani per lo spin-off prevedevano che ogni membro del cast originale riprendesse il proprio ruolo nel corso di diverse stagioni dello show, ma la cancellazione della serie nel 2023 ha accantonato queste idee.

Inoltre, con la cancellazione di How I Met Your Father, è improbabile che un revival venga sviluppato a breve. Sebbene le due stagioni dello show abbiano ottenuto buoni risultati in termini di audience complessiva, la critica ha espresso giudizi contrastanti sulla serie. Per questo motivo, è possibile che ci sia una certa riluttanza a tornare al franchise in tempi brevi.