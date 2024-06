Jared Padalecki direbbe di “sì” al ruolo in The Boys; ha parlato del personaggio con Eric Kripke

Jensen Ackles ha interpretato Soldier Boy nella terza stagione di The Boys, mentre Jeffrey Dean Morgan ha assunto il ruolo di Joe Kessler nell’attuale quarta stagione dello show.

Entrambi gli attori sono stati scritturati da Eric Kripke quando era showrunner di Supernatural, lasciando Jared Padalecki l’unico dei protagonisti originali dello show che non è ancora apparso in The Boys. Con una sola stagione rimasta prima della fine della serie, il tempo stringe per trovare un ruolo per la star di Walker!

Parlando con Deadline, a Jared Padalecki è stato chiesto se fosse intenzionato a partecipare alla serie Prime Video e lui ha risposto: “La risposta è sì”.

“Abbiamo parlato [di un ruolo]. In effetti, abbiamo parlato oggi”, ha confermato l’attore. “Penso che a questo punto della mia vita di attore, voglio lavorare solo a progetti a cui tengo davvero o con persone a cui tengo davvero, e ovviamente io ed Eric siamo indelebilmente legati per sempre“.

A rendere ancora più probabile un ruolo nella quinta stagione per l’attore di Sam Winchester è il fatto che Walker è stato bruscamente cancellato da The CW a maggio, lasciandolo libero di assumere qualsiasi ruolo scelga nei mesi a venire.

“Voglio dire, ha creato Supernatural. Ha creato Sam Winchester. Ha creato Ruby [Genevieve Padalecki], che ho finito per sposare e con cui ho messo su famiglia”, ha continuato Padalecki. “Lo adoro. Adoro il suo umorismo. Lo adoro come persona, la sua narrazione”.

“Quindi non vedo l’ora. Non credo che riprenderà fino all’anno prossimo, ma sarò pronta quando farà la telefonata. Gli dirò: “Ok, quando parto?“”.

Solo il tempo ci dirà chi Jared Padalecki interpreterà, anche se durante il press junket per la quarta stagione di The Boys all’inizio di questo mese, Kripke ha confermato di aver riflettuto sull’idea di riunirsi con l’attore di Supernatural (all’ultimo conteggio, quasi una dozzina di attori della serie si sono uniti allo scrittore e produttore nell’universo di The Boys).

“Siamo molto, molto all’inizio della quinta stagione, quindi non ho ancora in mente un personaggio”, ha ammesso. “Ma ci sto puntando e mi tengo in stretto contatto con lui per sperare che i nostri programmi si allineino“.

Di cosa parla la quarta stagione di The Boys?

Nella quarta stagione di The Boys, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il muscoloso pollice di PATRIOTA, che sta consolidando il suo potere.

Butcher, con pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca e il suo posto di leader dei Ragazzi. Il resto della squadra è stufo delle sue bugie. Con una posta in gioco più alta che mai, devono trovare un modo per lavorare insieme e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

La serie è interpretata da Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. La quarta stagione accoglierà Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan. I primi quattro episodi di The Boys sono ora disponibili in streaming su Prime Video.