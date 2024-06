The Boys 4 episodio 4: perché Homelander visita “quel posto” della sua infanzia?

Lo showrunner di The Boys Eric Kripke spiega perché Homelander (Antony Starr) ritorna nel laboratorio dove è cresciuto da bambino nell’episodio 4, della quarta stagione “Wisdom of the Ages”. Sebbene la serie di supereroi sia nota per le sue scene violente, l’ultimo episodio della quarta stagione di The Boys è riuscito ad aumentare ulteriormente il livello di brutalità mentre Homelander cede completamente al suo lato sadico. Nell’episodio, il leader dei Sette si presenta inaspettatamente al laboratorio dove è cresciuto come cavia da esperimenti e inizia a torturare e uccidere il personale. Secondo Kripke, però, c’è una ragione per il suo massacro apparentemente immotivato e scioccante.

In un’intervista con TV Insider, Eric Kripke ha parlato del ritorno di Homelander al laboratorio nell’episodio 4. Lo showrunner ha spiegato che Homelander crede che tutte le sue debolezze e gli elementi umani del suo carattere abbiano avuto origine nel laboratorio, quindi è tornato in quel posto nel tentativo di “uccidere la parte umana che è in lui”. Sebbene le sue azioni in laboratorio possano offrirgli un sollievo temporaneo, alla fine non riesce a scrollarsi di dosso la sua umanità, che lo sta facendo impazzire poiché è in conflitto con il suo odio per gli umani. Ecco la dichiarazione completa di Kripke:

Il suo obbiettivo era di affrontare finalmente i suoi sentimenti di vulnerabilità e umanità, il suo bisogno di approvazione e amore, dal momento che secondo lui nascevano dal periodo che aveva trascorso in quel luogo. Voleva affrontare questa parte di sé per ucciderla. Ma ha avuto successo? Probabilmente lui pensa di sì. Il problema di Homelander è che non importa quanto cerchi di reprimere e uccidere la sua parte umana per diventare un Dio, non sarà mai in grado di farlo e, per quanto ne sia disgustato e la reprima, ha effettivamente emozioni umane, e penso che sia questo che pian piano lo conduca alla pazzia. Odia l’umanità pur facendone parte.

In questo episodio possiamo quindi conoscere qualcosa in più sul passato di Homelander e sulla sua infanzia e adolescenza traumatica. In parte, alla luce di quanto scopriamo nell’episodio 4 di The Boys 4, possiamo essere un po’ più comprensivi verso il pesonaggio, anche se resta assolutamente respingente.