SUPERMAN: foto dal set rivelano un nuovo look di David Corenswet nei panni dell’Uomo d’Acciaio

Il reboot del DCU Superman di James Gunn è attualmente in fase di lavorazione a Cleveland, in Ohio, e finalmente abbiamo una nuova immagine della star David Corenswet che veste i panni dell’Uomo d’Acciaio.

Sebbene David Corenswet stesso non sia ancora stato avvistato sul set, le foto di alcuni ritagli di giornale del Daily Planet rivelano l’attore in costume completo come l’iconico supereroe della DC Comics.

Gli scatti non sono dei più nitidi, ma ci danno un’occhiata sfocata alla nuova tuta (sembra che ci sia la conferma dei bauli) e uno sguardo impressionante all’Uomo del Domani che dimostra di essere davvero più potente di una locomotiva.

Il testo di accompagnamento è difficile da capire, ma alcuni fan con occhio d’aquila hanno individuato un paio di intriganti uova di Pasqua, tra cui una menzione di Anton Arcane.

Guardate le foto ai link sottostanti e fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti.

New photo of David Corenswet as ‘SUPERMAN’ has been spotted on set! pic.twitter.com/VhmbDReGso — DC Film News (@DCFilmNews) June 21, 2024

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane.

Nel cast anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.