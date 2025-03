Jason Momoa nella prima foto di Chief of War

Apple TV+ ha svelato le prime immagini di “Chief of War”, il nuovo epic drama interpretato, prodotto e scritto da Jason Momoa. Ambientata nello splendido scenario delle isole Hawaii, la serie è basata su fatti realmente accaduti e racconta la storia del guerriero Ka’iana, interpretato da Momoa, intento a unificare le isole prima della colonizzazione occidentale alla fine del XVIII secolo. “Chief of War” farà il suo debutto su Apple TV+ il 1° agosto con i primi due episodi dei nove totali, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino al 19 settembre.

Interpretata da un cast prevalentemente polinesiano guidato da Momoa, “Chief of War” segue l’epica e inedita storia dell’unificazione e della colonizzazione delle Hawaii a cavallo del XVIII secolo. Il cast comprende Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, il nuovo arrivato Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka e Te Kohe Tuhaka.

Questa serie è il frutto di un progetto caro ai creatori, Momoa e Sibbett, entrambi di origini hawaiane, ed è prodotta da FIFTH SEASON e Chernin Entertainment. Jason Momoa, che è anche produttore esecutivo, dirige il finale di stagione; Doug Jung è showrunner e produttore esecutivo insieme a Sibbett, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook e Brian Mendoza. Justin Chon dirige i primi due episodi e funge da produttore esecutivo come anche Anders Engstrom, Jim Rowe, Molly Allen, Francis Lawrence e Tim Van Patten. “Chief of War” segue il successo della serie Apple Original “See”, con Jason Momoa, di cui tutti e tre i capitoli sono disponibili in streaming su Apple TV+.