Jeremy Allen White protagonista per Netflix della storia d’amore bisessuale dell’autore di Call Me By Your Name

Jeremy Allen White sarà il protagonista dell’adattamento Netflix di un romanzo d’amore bisessuale dell’autore di Call Me By Your Name. L’attore è noto soprattutto per i suoi ruoli in televisione: ha interpretato Lip Gallagher in Shameless di Showtime per 11 stagioni dal 2011 al 2021 e ha poi recitato in un’altra serie ambientata a Chicago, The Bear di FX. Per la sua interpretazione del tormentato chef Carmy Berzatto, White si è guadagnato tre Golden Globe consecutivi e due Primetime Emmy Awards.

Ora, l’acclamato attore ha in programma il suo prossimo ruolo in televisione. Secondo Variety, White sarà il protagonista e il produttore esecutivo di una serie limitata di Netflix, adattamento del romanzo del 2017 Enigma Variations di André Aciman. Amanda Kate Shuman (La ruota del tempo) sarà la sceneggiatrice e showrunner, mentre Oliver Hermanus (Living) sarà il regista. Aciman è anche produttore esecutivo. White interpreterà il personaggio principale, Paul, e la descrizione ufficiale del romanzo recita come segue:

Enigma Variations racconta la vita di un uomo di nome Paul, i cui amori rimangono consumanti e bramosi per tutta l’età adulta come lo erano durante l’adolescenza. Che l’ambientazione sia l’Italia meridionale, dove da ragazzo ha una cotta per l’ebanista dei suoi genitori, o un campus innevato del New England, dove la sua passione duratura per una ragazza che incontrerà ancora e ancora nel corso degli anni è punteggiata da incontri anonimi con uomini – sia che si trovi su un campo da tennis a Central Park o su un marciapiede di New York all’inizio della primavera. I legami di Paul sono inafferrabili, transitori e sempre sostenuti dal desiderio. Davanti a ogni passo che Paul compie, le sue speranze, i suoi dinieghi, le sue paure e i suoi rimpianti sono sempre pronti a tendere trappole. Eppure il sogno d’amore permane. Non sempre sappiamo cosa vogliamo. Possiamo rimanere degli enigmi per noi stessi e per gli altri. Ma prima o poi scopriamo chi abbiamo sempre saputo di essere.

Cosa significa Enigma Variations per Jeremy Allen White

Se Enigma Variations di Netflix progredirà nello sviluppo della piattaforma di streaming, segnerà il secondo adattamento sullo schermo di un romanzo di André Aciman. Il suo romanzo del 2007, Chiamami col tuo nome, è stato precedentemente adattato nell’acclamato film con Timothée Chalamet. Per il suo ruolo di protagonista nei panni di un adolescente innamorato, Timothée Chalamet si è guadagnato la sua prima nomination all’Oscar come miglior attore, che ha rappresentato la sua grande occasione prima di recitare in Lady Bird, Piccole donne, Dune e Wonka. Recentemente Chalamet ha ricevuto anche la sua seconda nomination all’Oscar per la sua interpretazione di Bob Dylan in Un completo sconosciuto.

Come Chalamet, White ha un ruolo imminente in un biopic musicale, Deliver Me from Nowhere, nel ruolo di Bruce Springsteen, che potrebbe portare alla sua prima nomination agli Oscar. Al cinema, White ha raccolto il plauso della critica per la sua interpretazione in The Iron Claw di A24 e ha anche un ruolo imminente in The Mandalorian & Grogu come Rotta the Hutt, che sarà il primo film a grande budget di White, simile a Dune di Chalamet. Tuttavia, aggiungendo Enigma Variations ai suoi prossimi progetti, questo potrebbe rappresentare per White una svolta ancora più importante a livello internazionale, simile a quella di Chalamet con l’adattamento di Aciman.

FOTO DI COPERTINA: Jeremy Allen White alla 30esima edizione degli Screen Actors Guild Awards. Foto di imagepressagency via Depositphotos.com