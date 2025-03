Jessica Chastain e Adam Driver saranno i protagonisti della serie Apple The Dealer

Jessica Chastain e Adam Driver saranno i protagonisti della serie drammatica The Dealer per Apple TV+, come ha confermato Variety. Il progetto viene descritto come “una pungente esplorazione del potere, della classe, della seduzione e della cultura ambientata nello scintillante mondo del mercato dell’arte di alto livello, raccontata attraverso gli occhi di un’aspirante super gallerista, interpretata dalla Chastain, e l’intricata relazione con il suo artista più dotato e inquietante, interpretato da Driver”.

Lucas Hnath è lo sceneggiatore della serie e funge da produttore esecutivo. Michael Ellenberg e Lindsey Springer saranno produttori esecutivi per Media Res, mentre Chastain e Kelly Carmichael saranno produttori esecutivi per Freckle Films. Driver e Alan Poul saranno a loro volta produttori esecutivi insieme a Sam Gold e Sarah Lunnie. Arianna Anderson sarà co-produttrice esecutiva. Gold si occuperà anche della regia. La serie è prodotta da Media Res, che produce anche gli show Apple “The Morning Show”, “Pachinko” ed “Extrapolations”.

Questo è solo il secondo ruolo televisivo regolare della carriera di Adam Driver. In precedenza, Driver si era fatto notare per il suo ruolo nella serie HBO “Girls”, acclamata dalla critica, in cui ha recitato per tutte le sei stagioni dello show. Driver è noto soprattutto per i suoi ruoli cinematografici, avendo ottenuto finora due nomination all’Oscar, una per “Storia di un matrimonio” e l’altra per “BlacKkKlansman”. È noto anche per il ruolo di Kylo Ren nella nuova trilogia di “Star Wars” e ha recitato in altri film come “Megalopolis”, “House of Gucci”, “The Last Duel”, “Silence” e “Ferrari”.

The Dealer segna invece la seconda serie di Jessica Chastain con Apple. L’attrice è anche alla guida della prossima serie limitata “The Savant”, girata nel 2024 e attualmente in attesa di una data di uscita. La Chastain ha anche recitato nella serie limitata “George and Tammy” al fianco di Michael Shannon, in cui hanno interpretato George Jones e Tammy Wynette. Ha vinto l’Oscar come miglior attrice per il suo lavoro in “Gli occhi di Tammy Faye” nel 2022. È stata nominata altre due volte, per “ Zero Dark Thirty” e “ The Help”. Tra gli altri suoi ruoli cinematografici degni di nota figurano “ The Tree of Life”, “ Miss Sloane – Giochi di potere”, “ Molly’s Game”, “ Interstellar” e “ Crimson Peak”.