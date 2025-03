Daredevil: Rinascita, midseason trailer: il ritorno di The Punisher e Bullseye

Domani, due nuovi episodi di Daredevil: Rinascita debuttano su Disney+. La quinta e la sesta puntata usciranno insieme infatti, dato che sette, otto e nove usciranno tutti settimanalmente.

Per creare entusiasmo per la puntata in due parti di domani (stasera negli USA), i Marvel Studios hanno diffuso un trailer di metà stagione pieno di emozionanti filmati tratti dalla serie MCU. Per coloro che sono rimasti delusi dalla mancanza di azione in costume dalla première, qui c’è molto da trovare, insieme ad alcuni emozionanti ritorni.

Dopo un teso confronto con Matt Murdock la scorsa settimana, Frank Castle si traveste da The Punisher per quella che sembra una brutale collaborazione con l’Uomo senza paura. C’è anche un’inquadratura sinistra di Bullseye prima del suo ritorno pianificato negli episodi rimanenti di Daredevil: Rinascita.

Questa anteprima mostra lo scontro di Daredevil con Muse, e sembra incredibilmente violento; l’eroe sta uccidendo il serial killer? È difficile dirlo, anche se molti fan sui social media sono convinti che il vigilante stia per oltrepassare il limite. Ecco il trailer: