Jessica Jones: nuovi rumor suggeriscono quando e dove potrebbe tornare nel MCU

Da tempo si vocifera che la star di Jessica Jones, Krysten Ritter, tornerà nel MCU. L’opinione prevalente in rete è che vedremo l’attrice in Daredevil: Born Again. Un tempo She-Hulk: Attorney at Law ed Echo sembravano altre buone possibilità ed è stato ampiamente riferito che la Ritter è stata vicina a girare un cameo per quest’ultimo, che è stato però scartato quando il progetto è diventato una serie standalone dell’etichetta “Marvel Spotlight”.

Dopo le deludenti seconde e terze stagioni della serie solista di Jessica Jones, i fan non vedono l’ora che la Ritter abbia un’altra possibilità grazie ai Marvel Studios. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, Ritter ha incontrato i Marvel Studios per tornare nel ruolo e, al momento, si prevede che ciò avverrà nella seconda stagione di Daredevil: Born Again. In altre parole, Ritter non ha ancora girato nulla per i nove episodi che verranno lanciati su Disney+ il prossimo marzo.

Ritter ha recentemente evitato di pronunciarsi su un possibile ritorno in Daredevil: Born Again o in qualsiasi altro progetto imminente del MCU, ma saremmo scioccati se alla fine il suo ritorno non si verificasse, vista la richiesta dei fan. La serie dell’Uomo senza Paura sembra ancora il posto migliore per far sì che ciò avvenga, perché siamo sicuri che Matt avrà bisogno del suo aiuto nella sua guerra contro il sindaco Fisk. Per il momento, tuttavia, sembra che il ritorno di Jessica Jones si farà attendere parecchio.

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco. I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.