Landman – Stagione 2: le foto BTS rivelano uno sguardo migliore sul ritorno di Ali Larter

Ali Larter, protagonista di Landman, condivide nuove foto dal set mentre continuano le riprese della seconda stagione. Creata dal genio di Yellowstone Taylor Sheridan, la serie di successo della Paramount+ è stata trasmessa per la prima volta lo scorso novembre, introducendo Billy Bob Thornton nei panni di Tommy Norris, un dirigente addetto alla gestione delle crisi presso la M-Tex, una compagnia petrolifera del Texas. La prima stagione è stata un successo sia di pubblico che di critica, portando alla conferma che Landman 2 è in arrivo, con Larter che tornerà nei panni dell’ex moglie di Tommy, Angela Norris, insieme a una serie di altri personaggi della prima stagione.

In un nuovo post su Instagram, Larter ha condiviso cinque nuove foto dal set della seconda stagione di Landman. La prima immagine mostra Larter seduta su una gru a braccio con un vestito colorato, mentre la seconda mostra Thornton con indosso una giacca in una camera da letto piena di membri della troupe. La quarta immagine mostra Larter seduta accanto a Michelle Randolph e Thornton, mentre la seguente mostra Larter in posa con l’attore James Jordan, che interpreta Dale, e l’attore Jacob Lofland, che interpreta Cooper. Infine, alla fine del carosello c’è una foto di Larter e Randolph insieme in macchina. Guarda il post di Larter qui sotto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ali Larter (@alilarter)

“Un piccolo dietro le quinte della seconda stagione, baby”, scrive Larter nella didascalia, ‘Adoro questo cast’.

Cosa significa per la seconda stagione di Landman

Quando potrebbero arrivare i nuovi episodi

Sfortunatamente, è difficile discernere qualsiasi punto importante della trama dall’ultima serie di immagini, ma ciò conferma che il lavoro è in corso per riportare rapidamente la serie dopo il finale della prima stagione di Landman. Il finale è andato in onda il 12 gennaio, seguito dal rinnovo della seconda stagione a marzo. Con le riprese attualmente in corso, il pubblico può probabilmente aspettarsi Landman stagione 2 in anteprima alla fine del 2025 o all’inizio del 2026, anche se non è stato ancora annunciato nulla.

La velocità con cui la Paramount ha messo in produzione la seconda stagione di Landman dimostra quanto grande sia stato il successo della serie.

Su Rotten Tomatoes, la serie ha ottenuto un rispettabile punteggio del 78% da parte della critica. Anche se il punteggio Popcornmeter, basato sul gradimento del pubblico, è più basso, solo il 62%, l’audience della serie è stata comunque ottima. A dicembre è stato annunciato che Landman era diventata la serie originale Paramount+ più vista di tutti i tempi, con 14,9 milioni di famiglie che hanno guardato lo show nelle prime quattro settimane di disponibilità.