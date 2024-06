Lanterns: Tom King anticipa una serie “emozionante, epica e intima”

Ieri sera è arrivata la notizia che Lanterns dei DC Studios è stata ufficialmente ordinata dalla HBO come serie di otto episodi. Non più una serie in streaming per la piattaforma Max, dunque, il che lascia pensare che questo sia il reboot di qualità di Lanterna Verde che abbiamo atteso per oltre un decennio. Chris Mundy (True Detective: Night Country) sarà showrunner e produttore esecutivo e scriverà Lanterns insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e allo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl).

Quest’ultimo ha ora rotto il suo silenzio sulla notizia oggi con un lungo post su Instagram che lo vede fare qualche accenno a ciò che i fan possono aspettarsi da Lanterns, il primo team-up live-action di Hal Jordan e John Stewart. “Finalmente posso parlare di ciò a cui ho lavorato nell’ultimo anno e oltre. Dagli studi DC e dalla Warner Bros, stiamo portando Lanterns sulla HBO. Chris, Damon e io l’abbiamo creata; Chris la sta scrivendo e dirigendo mentre io e Damon scriviamo e produciamo esecutivamente“.

“Mi piace pensare che provenga dai creatori di Ozark, Watchmen della HBO e, naturalmente, Batman incontra Elmer Fudd“, ha aggiunto King. “Stiamo lavorando con una squadra di sceneggiatori da sogno, per mettere insieme qualcosa di emozionante, epico, intimo, concreto, divertente e vero: una serie di supereroi che unisce le glorie dei fumetti con l’eccellenza di una fiction di prestigio della HBO”.

“È un onore lavorare su questi personaggi, basandoci su ciò che hanno creato i titani John Broome, Gil Kane, Denny O’Neil e il mio vecchio amico (e fan di Batman/Fudd), Neal Adams. Siamo infinitamente ispirati e grati per la creatività di tanti creatori di fumetti delle Lanterne dal 1940 a questo mercoledì. A livello personale, la mia defunta madre era una dirigente della Warner: tornare nel suo lotto, costruire qualcosa di bello che le sarebbe piaciuto, è una sensazione davvero speciale“.

Cosa sappiamo di Lanterns?

La serie Lanterns segue due personaggi centrali dell’Universo DC: la nuova recluta John Stewart e il veterano Hal Jordan. La storia vede i nostri poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America, una premessa molto intrigante che promette una miscela di avventure cosmiche e lavoro investigativo concreto, e qualcosa di nettamente diverso dalla norma DC.

James Gunn e Peter Safran, Co-Presidenti e Co-CEO dei DC Studios, hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di portare questo titolo fondamentale della DC alla HBO con Chris, Damon e Tom al timone. John Stewart e Hal Jordan sono due dei personaggi più avvincenti della DC e Lanterns li porta in vita in una storia poliziesca originale che è una parte fondamentale del DCU unificato che lanceremo la prossima estate con Superman“.