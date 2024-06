Andor – Stagione 2: nuovi rumor sul ritorno di Ben Mendelsohn nei panni di Orson Krennic

Per molti fan di Star Wars, Andor è uno dei migliori show Disney+ ambientati nella Galassia molto, molto Lontana che la Lucasfilm abbia prodotto, e anche se sappiamo come finisce la storia dell’agente ribelle Cassian Andor, c’è molta eccitazione per l’imminente seconda stagione, che porterà direttamente agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Durante un’apparizione all’ACE Superhero Comic Con di quest’anno, l’attore Diego Luna ha dunque condiviso il suo entusiasmo per l’inizio della produzione, confermando che vedremo altri personaggi di Rogue One.

“Posso dirvi che Rogue One sta arrivando, quindi ci saranno personaggi che riconoscerete. Ci saranno cose interessanti. Per chi ama Rogue One, questa stagione sarà molto speciale. E sarà affascinante andare direttamente a Rogue One dopo aver visto questa seconda stagione, perché vedrete quel film da una prospettiva diversa. Ve lo prometto“. “È fantastico“, ha poi continuato Luna. “L’unica cosa che posso dirvi è quello che succede alla fine. È il mondo alla rovescia. È l’unica cosa di cui non si parla in un’intervista, ma qui sappiamo tutti qual è la fine“.

“Posso dirvi una cosa: Tony Gilroy è uno scrittore fantastico e ha creato dei personaggi fantastici che abbiamo conosciuto nella prima stagione di Andor. Sarà una seconda stagione molto ricca, perché tutte quelle storie sono importanti oggi. È un vero pezzo d’insieme. La prima stagione è stata molto complicata e tutto deve essere risolto. Ogni storia è importante“. Inizialmente si pensava che Luna si riferisse all’ex droide imperiale K2 (doppiato da Alan Tudyk), ma secondo The Playlist anche Ben Mendelsohn tornerà nel ruolo del cattivo ufficiale imperiale Orson Krennic.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Andor?

Andor ha come protagonista Diego Luna nei panni di Cassian Andor, il ladruncolo che alla fine diventa una delle figure più importanti della Ribellione. Luna riprende il ruolo di Cassian da Rogue One: A Star Wars Story. Andor inizia cinque anni prima di Rogue One e di Una nuova speranza.

Oltre a Diego Luna, i protagonisti originali di Andor sono Stellan Skarsgård nel ruolo di Luthen Rael, Adria Arjona nel ruolo di Bix Caleen, Fiona Shaw nel ruolo di Maarva Andor, Denise Gough nel ruolo di Dedra Meero, Kyle Soller nel ruolo di Syril Karn e Genevieve O’Reilly nel ruolo di Mon Mothma.

Le riprese della Stagione 2 di Andor sono terminate nel febbraio 2024. Il debutto della seconda stagione era originariamente previsto per l’agosto 2024. Tuttavia, gli scioperi hanno ritardato le riprese della Stagione 2, facendo slittare la data di uscita. Skarsgård ha dichiarato che i nuovi episodi arriveranno “verso la fine dell’anno o all’inizio del prossimo”.

La Stagione 1 di Andor ha debuttato nel settembre 2022 su Disney+. La prima stagione, composta da 12 episodi, ha ottenuto recensioni estremamente positive da parte della critica e ha ricevuto una nomination agli Emmy per la categoria Outstanding Drama Series.