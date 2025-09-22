Mad Max: The Wasteland potrebbe essere rielaborato come serie per HBO Max

Il film di Mad Max che i fan chiedono a gran voce da anni è Mad Max: The Wasteland, un prequel ambientato un anno prima di Mad Max: Fury Road con Tom Hardy nel ruolo principale. Nel 2017, Miller avrebbe avviato la pre-produzione del progetto e avrebbe persino ottenuto l’impegno di Hardy, ma i lavori si sono interrotti quando il regista ha citato in giudizio la Warner Bros. per non avergli pagato un bonus garantito dal contratto.

Dopo il fallimento commerciale di Furiosa: A Mad Max Saga, la realizzazione del nuovo film è però divenuta particolarmente improbabile. Un recente rapporto di Deadline ha inoltre affermato che Furiosa, nonostante le ottime recensioni, ha fatto perdere alla Warner Bros. 120 milioni di dollari. Un insuccesso che comprensibilmente potrebbe portare alla cancellazione di tutti i piani futuri per la saga.

Inoltre, Miller ha recentemente dichiarato che il suo prossimo film non sarà un film di Mad Max. Ha poi citato il suo desiderio di realizzare The Wasteland, ma ha ammesso che il progetto è in pausa. Eppure, è ora arrivato un aggiornamento piuttosto interessante sul progetto. Il podcast Mad Max Bible, riporta che Mad Max: The Wasteland di Miller è attualmente in fase di rielaborazione per diventare una serie televisiva.

Shaun Grant sarebbe stato chiamato a scrivere la sceneggiatura. Ciò avrebbe perfettamente senso: la Warner Bros. sta cercando disperatamente di competere nella guerra dello streaming e HBO Max sta aumentando i progetti approvati indipendentemente dai costi. Al momento non ci sono conferme ufficiali né maggiori dettagli sul progetto. Non è inoltre scontato che, in caso di conferma della serie, Tom Hardy riprenda il ruolo di Mad Max. Già in passato aveva offerto una deludente risposta in merito.

Se così non fosse, Miller probabilmente dovrà considerare l’idea di attuare un recasting. D’altronde, è proprio quello che ha fatto in Furiosa, ingaggiando Anya Taylor-Joy per interpretare il ruolo ricoperto da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. Ad ogni modo, al momento non resta che attendere di avere conferme ufficiali sul progetto, che qualora dovesse essere realizzato diventerebbe subito una delle serie più attese tra quelle previste per il futuro.