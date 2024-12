Malcolm in the Middle: Disney+ ordina il revival della serie con il ritorno di Frankie Muniz e Bryan Cranston

La vita non è così ingiusta, a quanto pare. Secondo Variety, un revival di Malcolm in the Middle, in Italia conosciuto semplicemente come Malcolm, è stato ordinato da Disney+. La nuova iterazione della serie è stata ideata dal creatore della serie originale Linwood Boomer e le star originali Frankie Muniz, Bryan Cranston e Jane Kaczmarek riprenderanno i loro ruoli. Disney Branded Television ha ordinato quattro nuovi episodi dell’amata sitcom, ma ad ora la data della première non è ancora stata fissata.

Secondo la trama ufficiale, “Malcolm (Muniz) e sua figlia vengono coinvolti nel caos familiare quando Hal (Cranston) e Lois (Kaczmarek) richiedono la sua presenza per la festa del loro 40° anniversario di matrimonio”. “Malcolm è una sitcom storica, che ha catturato l’essenza della vita familiare con umorismo, cuore e relatività”, ha dichiarato Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television.

“La sua esilarante e sentita rappresentazione di una famiglia amabilmente caotica ha risuonato con il pubblico di tutte le età, e siamo così entusiasti di dare il benvenuto al cast originale per riportare in vita quella magia. Con Linwood Boomer e il team creativo al timone, questi nuovi episodi riproporranno tutte le risate, gli scherzi e il caos che i fan hanno amato, insieme a qualche sorpresa che ci ricorda perché questo show è così intramontabile”.

Di cosa parla Malcolm in the Middle?

Malcolm è andato originariamente in onda su Fox per sette stagioni e 151 episodi dal 2000 al 2006. Il cast originale comprendeva Muniz, Cranston, Kaczmarek, Justin Berfield, Erik Per Sullivan e Christopher Masterson. La serie si è rivelata incredibilmente popolare al suo debutto e ha contribuito a rendere popolari le commedie a camera singola in televisione. Nel corso della sua durata, la serie ha ottenuto 33 nomination agli Emmy e alla fine ha vinto sette statuette. Tra queste, due vittorie per Cloris Leachman come miglior attrice ospite in una commedia e due vittorie ciascuna per la miglior regia e la miglior scrittura per una serie comica.

L’intera serie è attualmente disponibile in streaming su Disney+ per gli abbonati. “Malcolm in the Middle ha letteralmente cambiato il volto del panorama delle commedie televisive quando ha debuttato due decenni fa, ridefinendo ciò che il genere poteva essere”, ha dichiarato Karey Burke, presidente della 20th Television. “Quando Linwood Boomer ha suggerito che sarebbe stato il momento di riportare in scena la famiglia disfunzionale preferita di tutti per una piccola riunione, non potevamo pensare a una serie più iconica e influente da rivisitare, insieme a un cast davvero brillante da riunire”.