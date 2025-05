Michael J. Fox si unisce alla stagione 3 di Shrinking

L’iconico protagonista di Ritorno al futuro, Michael J. Fox tornerà a recitare con un importante ruolo da guest-star nella prossima terza stagione della serie comica di successo di Apple TV+ Shrinking, interpretata da Jason Segel e Harrison Ford. I dettagli sul ruolo sono stati tenuti nascosti, ma potrebbe essere collegato all’arco del personaggio del terapeuta di Ford, Paul Rhoades. Alla fine della prima stagione è stato rivelato che Paul è affetto da Parkinson, una malattia che Fox combatte realmente da ormai tre decenni e mezzo.

Questo segna anche una reunion tra Fox e il co-creatore/produttore esecutivo di Shrinking, Bill Lawrence. Fox ha recitato nella prima serie di Lawrence come autore, Spin City, per quattro stagioni prima di lasciarla quando i suoi sintomi dedlla malattia sono diventati più gravi. La commedia della ABC fece vincere a Fox il suo quinto Emmy (ne aveva già vinti quattro per Legami di famiglia). Data ora questa notizia, riportata da Deadline, non resta che attendere maggiori informazioni sul ruolo di Fox.

Il ritorno di Michael J. Fox

Da allora, Fox è stato la star di The Michael J. Fox Show e ha recitato in serie come The Good Wife, Scrubs, Rescue Me e Boston Legal, Curb Your Enthusiasm e Designated Survivor, ottenendo altre otto nomination agli Emmy. Quello in Shrinking sarà però il suo primo ruolo da attore dopo aver ripreso il suo personaggio nello spinoff di The Good Wife, The Good Fight, nel 2020. Negli ultimi anni, con l’aggravarsi della malattia, Michael J. Fox aveva ridotto la sua attività lavorativa, limitandosi a quei ruoli che gli consentissero di recitare nonostante le sue difficoltà.

La trama e il cast di Shrinking

Co-creata da Jason Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein, Shrinking segue il terapeuta in lutto Jimmy (Segel) che inizia a infrangere le regole e a dire ai suoi clienti esattamente ciò che pensa. Ignorando la sua formazione e la sua etica, si ritrova ad apportare enormi e tumultuosi cambiamenti alla vita delle persone… compresa la sua. Oltre a Jason Segel e Harrison Ford, il cast principale di Shrinking comprende Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. Nella terza stagione reciterà anche Jeff Daniels nel ruolo del padre di Jimmy.

La seconda stagione ha visto anche Brett Goldstein in un ruolo ricorrente. Shrinking è prodotta per Apple TV+ da Warner Bros Television, dove Lawrence e Goldstein hanno un accordo globale, e dalla Doozer Productions di Lawrence. Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom e Brian Gallivan sono stati produttori esecutivi della seconda stagione. Ashley Nicole Black e Bill Posley sono invece i produttori esecutivi della terza stagione.