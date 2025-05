Buffy l’ammazzavampiri: la serie sequel ha trovato la sua nuova cacciatrice

L’imminente serie televisiva sequel di Buffy l’Ammazzavampiri ha scelto la nuova co-protagonista che affiancherà Sarah Michelle Gellar contro le forze del male. Tramite il proprio profilo Instagram, l’attrice ha infatti condiviso un video con cui rivela che Ryan Kiera Armstrong sarà la nuova “chosen one”, la cacciatrice prescelta, andando dunque a condividere la scena con Gellar. Nel video si può vedere il momento in cui proprio Sarah Michelle Gellar rivela la notizia alla giovane attrice, estremamente commossa dall’aver ottenuto la parte.

Ryan Kiera Armstrong, classe 2010, è stata già vista in diversi progetti negli scorsi anni, dalla serie Chiamatemi Anna (2017-2019) al film Black Widow (2021), dove interpretava la giovane Antonia; dalla decima stagione della serie American Horror Story al film Firestarter (2022), fino ad aver più di recente ricoperto il ruolo di Fern nella serie Star Wars: Skeleton Crew. Quello che andrà a ricoprire in Buffy l’Ammazzavampiri sarà probabilmente il ruolo più importante per lei, che potrebbe anche ricoprire per più stagioni. Di seguito, ecco il video dell’annuncio:

Cosa sappiamo del sequel di Buffy l’Ammazzavampiri

All’inizio di febbraio 2025 è stato confermato che Hulu stava procedendo con l’ordine di un pilot per un progetto di Buffy l’Ammazzavampiri che avrebbe funzionato sia come riavvio che come sequel. Sarah Michelle Gellar riprenderà il suo iconico ruolo di Buffy Summers in un ruolo ricorrente, con l’attenzione rivolta a una nuova cacciatrice. La regista premio Oscar di Nomadland, Chloé Zhao, dirigerà il pilot, con le showrunner di Poker Face, Lilla e Nora Zuckerman, che scriveranno la sceneggiatura.

I produttori esecutivi saranno i Zuckerman, così come Zhao e Gellar, insieme ai produttori originali Gail Berman, Fran Kuzui e Kaz Kuzui. Anche Dolly Parton, produttrice non accreditata durante la serie originale, è tra i produttori esecutivi del reboot della 20th Television e della Searchlight Television. Il creatore del franchise Joss Whedon non è coinvolto nel progetto, a seguito delle accuse di cattiva condotta e di aver favorito un ambiente di lavoro tossico nel 2021. Al momento non ci sono conferme circa il ritorno degli altri membri principali del cast della serie.

Tra i fan si è ipotizzato che il reboot si svolgerà in Ohio, dove si trova una seconda Bocca dell’Inferno. Tuttavia, le ultime notizie sembrano suggerire che, almeno per il pilot e gli episodi iniziali, il reboot potrebbe rivisitare la pericolosa città di Sunnydale, in California. Questo presenta alcune sfide, considerando come l’originale si è concluso con un addio a Sunnydale, ormai distrutta interamente, e l’attivazione di ogni potenziale cacciatrice.

