James Gunn offre un incoraggiante aggiornamento sulla Wonder Woman del DCU

L’Universo DC potrebbe essere sempre più vicino a rivelare cosa c’è in programma per Wonder Woman. James Gunn ha infatti condiviso un grosso aggiornamento sull’iconica eroina. Il Capitolo 1: “Dei e Mostri” del DCU è appena iniziato, dopo la prima di Creature Commandos nel 2024 e l’imminente uscita di Superman a luglio. Tuttavia, ci sono molti altri eroi importanti che si stanno facendo strada nel DCU, dato che molti progetti annunciati sono attualmente in varie fasi di sviluppo, ma ci sono anche film e show televisivi che i DC Studios non hanno ancora rivelato.

Un fan ha dunque chiesto a Gunn su Threads se avesse qualche aggiornamento su Wonder Woman, il che ha portato a una risposta molto eccitante da parte del co-CEO dei DC Studios. Gunn ha dichiarato che “non ancora pronti essere ancora condivisi pubblicamente”, prima di aggiungere: “Ma sì. Incoraggianti“. Fino a questo momento, tecnicamente c’è stato solo un singolo scorcio di Wonder Woman nel franchise DCU, che era attraverso l’animazione. Durante la visione che Circe ha mostrato ad Amanda Waller in Creature Commandos, i fan hanno visto per un breve secondo una Wonder Woman morta insieme a diversi personaggi della Justice League.

Cosa significa l’aggiornamento su Wonder Woman di James Gunn

Per il momento, resta da vedere quando i DC Studios annunceranno più concretamente cosa stanno facendo con Wonder Woman. Tuttavia, solo in base all’ultimo aggiornamento di James Gunn, un progetto che potrebbe essere allusivo per quanto riguarda Wonder Woman nel DCU è la progressione dello show televisivo Paradise Lost, che sarà una serie prequel precedente alla nascita di Diana. In occasione di un evento stampa tenutosi nel marzo del 2025, i DC Studios hanno confermato che l’episodio pilota della serie era in fase di scrittura, e i nuovi commenti di Gunn potrebbero far pensare che sia sempre più vicino alla realizzazione.

L’altra possibilità, per quanto riguarda le dichiarazioni di James Gunn su Wonder Woman, è forse che si stia finalmente sviluppando un vero e proprio film da solista per Diana. Dal momento che Wonder Woman è stata l’unica della trinità DC a non aver ancora ottenuto un film tutto suo nel gennaio 2023, quando è stato rivelato “Gods and Monsters”, Gunn potrebbe ipoteticamente alludere al fatto che finalmente ci si sta preparando ad andare avanti con un film del DCU con lei come protagonista. È possibile che i DC Studios stiano lavorando con uno sceneggiatore proprio in questi giorni al progetto di un film di Wonder Woman per il DCU e, se le cose si muovono nella giusta direzione, un annuncio ufficiale potrebbe non tardare ad arrivare.