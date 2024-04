Outer Range: il trailer della seconda stagione rivela il ritorno della serie sci-fi con Josh Brolin

Il trailer della seconda stagione di Outer Range rivela il ritorno della serie western fantascientifica di Prime Video, guidata dall’attore candidato all’Oscar Josh Brolin nel ruolo del protagonista Royal Abbott.

“Outer Range è incentrata su Royal Abbott (Josh Brolin), un rallevatore che lotta per la sua terra e la sua famiglia, che scopre un fenomeno insondabile ai margini della natura selvaggia del Wyoming, sotto forma di un vuoto oscuro“, si legge nella sinossi ufficiale.

Cosa c’è da sapere su Outer Range Stagione 2

“Nella seconda stagione, Royal e sua moglie Cecelia lottano per tenere unita la loro famiglia dopo l’improvvisa scomparsa della nipote”, si legge nella sinossi ufficiale. “La posta in gioco non è mai stata così alta per gli Abbott, che ora devono affrontare minacce su più fronti. La seconda stagione di Outer Range spinge i suoi personaggi sempre più nel vuoto con circostanze profonde e impreviste che potrebbero scuotere le fondamenta del tempo stesso“.

Oltre a Josh Brolin, che farà il suo debutto alla regia nel penultimo episodio della seconda stagione, il cast comprende anche Imogen Poots (Baltimora), Lili Taylor (Manhunt), Tamara Podemski (Reservation Dogs), Lewis Pullman (Lezioni di chimica), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Reacher), Isabel Arraiza (Le piccole cose), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Horizon: An American Saga).

La seconda stagione di Outer Range è prodotta dai produttori esecutivi Charles Murray, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Ernest McNealey, Josh Brolin, Tony Krantz, Heather Rae e Jon Paré.