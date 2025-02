Paradise: Disney rinnova la serie con Sterling K. Brown

Disney+ ha annunciato che la serie drama originale Paradise, prodotta da 20th Television, è stata rinnovata per una seconda stagione. Il thriller politico è ideato da Dan Fogelman (Only Murders in the Building, This Is Us) e ha come protagonista Sterling K. Brown (This is Us, American Fiction) nel ruolo dell’agente Xavier Collins.

Paradise è ambientata in una tranquilla comunità abitata da alcune delle persone più importanti del mondo. Ma questa serenità va in frantumi quando si verifica uno scioccante omicidio e si apre un’indagine ad alto rischio.

La prima stagione è interpretata da Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin e Percy Daggs IV. Gli executive producer sono Dan Fogelman, Sterling K. Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal e Steve Beers.

Paradise ha ottenuto 7 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale, debuttando come un grande successo, con il plauso della critica e del pubblico. La serie è Certified Fresh su Rotten Tomatoes. La prima stagione è ora in streaming su Disney+. Il penultimo episodio debutterà questo martedì, 25 febbraio, mentre il finale della prima stagione arriverà il 4 marzo.