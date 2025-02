Vought Rising: le riprese dello spin-off di The Boys inizieranno ad agosto

La scorsa estate, durante il SDCC, abbiamo saputo che l’universo di The Boys continuerà a espandersi con una terza serie spin-off, e ora – tramite Nexus Point News – è stato rivelato il team creativo di Vought Rising. Oltre allo showrunner Paul Grellong, la writers’ room comprenderà: James Barnes (produttore esecutivo, tra i suoi lavori precedenti figurano The Walking Dead, Timeless e Gotham), Paul Keables (Co-produttore esecutivo, tra i suoi lavori precedenti figurano Spinning Out e Nashville) e Sophia Lopez (produttrice esecutiva, che ha lavorato in precedenza come sceneggiatrice in Hightown).

Ma anche Lauren Greer (produttrice che in precedenza ha lavorato come co-produttrice e story editor esecutivo in Gen V e come scrittrice in Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector) e Sheila Wilson (produttrice, in precedenza ha lavorato come story editor e scrittrice in Warrior Nun). Sempre secondo quanto riferito, la produzione dovrebbe iniziare ad agosto, cosa che se confermata permette di prevedere un’uscita della serie su Prime Video nel corso del 2026. Non resta a questo punto che attendere maggiori notizie.

Di cosa parlerà Vought Rising?

Vought Rising sarà una serie prequel ambientata nella New York degli anni ’50, incentrata sulle origini della corporazione onnicomprensiva della serie principale, con Jensen Ackles e Aya Cash che riprenderanno i rispettivi ruoli di Soldier Boy e Stormfront. I fan hanno visto alcuni retroscena della Vought International nelle passate stagioni di The Boys, soprattutto nel contesto dell’ascesa di Soldier Boy, Stormfront e Stan Edgar (Giancarlo Esposito).

Soldier Boy ha recentemente fatto un delizioso cameo nei momenti finali della quarta stagione di The Boys, quando Patriota lo ritrova in un laboratorio. In precedenza, la sua storia è stata elaborata nella terza stagione, dove lo abbiamo visto guidare la squadra di supereroi Payback durante la Seconda Guerra Mondiale e tormentare la sua stessa squadra. Ha anche lavorato con il Macellaio di Karl Urban e con Hughie di Jack Quaid durante il suo incarico in The Boys, aiutando la coppia a distruggere suo figlio, Homelander (Antony Starr).

Ackles ha anche confermato che Solider Boy tornerà come series regular per la quinta e ultima stagione di The Boys, dopo aver fatto una breve apparizione nella scena post-credits del finale della quarta stagione. “Fin dall’inizio ho voluto chiudere la serie con la quinta stagione”, ha dichiarato lo showrunner Eric Kripke. “Puoi avere il tuo momento di calma prima della tempesta, che è un po’ quello che la quarta stagione è per me. Dico calma… sapete cosa intendo. È incentrata sui personaggi e poi si dà il via al climax”.