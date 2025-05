Thunderbolts*: le rivelazioni più importanti del nuovo film Marvel

Attenzione – SPOILER da Thunderbolts*

Pur essendo un film che non si basa troppo sulla trama o sui cameo degli altri membri del MCU o ancora non vede vittime “importanti”, Thunderbolts* (leggi la nostra recensione) prevede comunque delle rivelazioni e delle svolte interessanti. Il film che si preannuncia finalmente un successo importante per il MCU offre diversi spunti ed ecco di seguito le rivelazioni del film:

I Thunderbolts e Val “invertono” i loro piani

Valentina Allegra de Fontaine intende uccidere i Thunderbolts prima che si riuniscano, per continuare a cercare la cavia migliore per il suo progetto Sentry. Quando i Thunderbolts si riuniscono e Bob si rivela l’unico soggetto sopravvissuto, Val ordina a Bob di annientare i Thunderbolts. I Thunderbolts però accolgono Bob e accettano di catturare Val, ma Val cambia rapidamente idea e presenta i Thunderbolts come la sua squadra ufficiale di New Avengers, fingendo di averli reclutati lei stessa. La creazione dei Nuovi Vendicatori del MCU cambia le carte in tavola per gli Eroi più Potenti della Terra.

I Thunderbolts diventano ufficialmente New Avengers

Quando Val annuncia i Thunderbolts alla stampa, svela il nome ufficiale della squadra, scelto da lei stessa: i Nuovi Vendicatori. L’annuncio di Val contraddice le sue dichiarazioni iniziali. All’inizio di Thunderbolts*, Val si difende in tribunale, sostenendo che gli Avengers non torneranno a salvare il mondo, motivo per cui lavora a progetti alternativi come il programma Sentry. Una volta capito che i Thunderbolts sono un sostituto migliore per gli Avengers rispetto al suo progetto Sentry completo, Val si prende il merito della creazione del team e li rinomina Nuovi Vendicatori.

La Watchtower di Val, ex Avengers Tower, è il quartier generale dei Nuovi Vendicatori

La sequenza dei titoli di coda di Thunderbolts* lascia qualche indizio sul futuro dei Nuovi Vendicatori. Brevi inquadrature di copertine di riviste, articoli e notizie rivelano che il mondo reagisce negativamente, o al massimo con scetticismo, all’annuncio dei Nuovi Vendicatori. Nonostante siano stati accolti con diffidenza, i Nuovi Vendicatori ottengono i loro gadget, tra cui scatole di cereali come quella che Red Guardian consiglia a una donna in un negozio durante la scena a metà dei titoli di coda.

Bob non è più Sentry (più o meno)

Bob non ricorda cosa succede nel Vuoto dopo che i Thunderbolts lo hanno tirato fuori. La stampa non riconosce Bob come il supereroe diventato supercriminale che sommerge quasi tutta New York nell’oscurità. Nella scena post-credit di Thunderbolts*, Bob si trova insieme ai Nuovi Vendicatori, ma conferma di non poter usare i suoi poteri di Sentry, poiché non può potenziarsi senza risvegliare il Vuoto. Questa battuta rivela un dettaglio chiave sulla trama di Avengers: Doomsday e sulle prossime apparizioni dei Nuovi Vendicatori nel MCU. Dato che Bob non correrà il rischio di usare i suoi poteri, Sentry non sarà la soluzione scelta dagli eroi per ogni battaglia in futuro.

I Fantastici Quattro si uniscono al MCU

La scena post-credit di Thunderbolts* rivela che, quattordici mesi dopo la creazione dei New Avengers, la Terra sta attraversando una crisi nello spazio orbitale. Proprio quando Yelena Belova controlla la situazione con l’aiuto della tecnologia dei Nuovi Vendicatori, la squadra riceve un avviso di una nave in rapido avvicinamento, che sfoggia l’emblema dei Fantastici Quattro. Come e perché i Fantastici Quattro finiscano nella linea temporale principale dell’MCU viene rivelato in dettaglio in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ma è chiaro che la scena post-credits prepara la Prima Famiglia Marvel agli eventi di Avengers: Doomsday.

Gli Avengers di Sam Wilson fanno causa ai New Avengers di Val per violazione del copyright

Nella scena post-credits di Thunderbolts*, Yelena Belova e Bucky Barnes rivelano che Sam Wilson li sta facendo causa per violazione del copyright in merito all’uso del nome “Avengers”. Bucky rivela che Sam Wilson non vuole collaborare con i New Avengers, poiché è arrabbiato per la creazione di una squadra di Avengers pirata da parte di Val. Questo dettaglio allude a una futura tensione tra i team di Val e Sam Wilson in Avengers: Doomsday. Sam e Bucky sembrano essere in buoni rapporti in Captain America: Brave New World, ma la nuova alleanza di Bucky con Val in Thunderbolts* sembra creare una divisione tra loro.