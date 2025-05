Adam Pearson sarà Joseph Merrick nel nuovo adattamento di The Elephant Man

Adam Pearson, che ha recitato nel noir comico di A24 A Different Man, interpreterà il ruolo principale di Joseph Merrick in The Elephant Man, un nuovo adattamento cinematografico dell’opera teatrale di Bernard Pomerance, vincitrice di un Tony Award. La sceneggiatura è del figlio di Bernard, Moby Pomerance. L’inizio delle riprese è previsto per la primavera del 2026.

La trama dell’opera teatrale di Pomerance è un adattamento dei diari del Dr. Frederick Treves, medico di Merrick, e abbraccia gli anni trascorsi al London Hospital. Nel corso della sua vita, Pomerance ha ricevuto migliaia di lettere da persone da tutto il mondo che recitavano “Io sono The Elephant Man“, una celebre battuta dell’opera.

L’opera teatrale divenne famosa grazie all’enorme successo dell’adattamento, rappresentato per la prima volta nel West End di Londra nel 1977. In seguito, andò in scena a Broadway per molti anni e vinse diversi Tony Award. David Lynch ha diretto un film basato sulla vita di Merrick, anch’esso intitolato “The Elephant Man“, ma il film, candidato all’Oscar nel 1980, non aveva alcun legame diretto con l’opera teatrale. Infatti, i produttori dell’opera originale di Pomerance fecero causa alla Brooksfilms, produttrice del film, all’epoca, per l’uso dello stesso titolo da parte della produzione hollywoodiana.

Con questa produzione, Adam Pearson diventerà il primo attore disabile a interpretare Joseph Merrick sullo schermo. In una dichiarazione, Pearson ha dichiarato: “Joseph Merrick è un uomo con cui ho un rapporto lungo e complesso. Dal vedere il suo nome usato come termine di scherno alla conoscenza di lui stesso nei documentari che ho presentato. È stato un percorso catartico, che mi ha portato ad amare e rispettare un uomo a cui da bambino evitavo persino di pensare. Ora, come attore e attivista per i diritti delle persone con disabilità, non riesco a pensare a un onore più grande (e tuttavia a una grande responsabilità) che raccontare la vera storia di Joseph Carey Merrick”.

Altri attori che hanno interpretato Merrick nella pièce, sia a Broadway che nel West End, sono Bradley Cooper, David Bowie, Billy Crudup, Mark Hamill, Philip Anglum e David Schofield, che ha dato vita al ruolo a Londra nel 1977.

Eve Pomerance ha dichiarato: “Mio padre non ha mai voluto che le protesi venissero utilizzate a teatro, perché riteneva che distogliessero il pubblico dalla storia. Voleva che il pubblico si immedesimasse pienamente in Merrick, che si riconoscesse in lui. Frasi come “Non sono un animale, sono un uomo”, che sono diventate sinonimo della pièce, assumeranno un significato ancora più profondo con Adam che racconta questa storia e permetteranno al pubblico di mettersi finalmente nei panni di Merrick. Mio padre sarebbe felicissimo di vedere il suo sogno trasformarsi in realtà”.

The Elephant Man sarà prodotto da Stephen Nemeth per Rhino Films ed Eve Pomerance per Major Motion Pictures. Pearson è rappresentata da Andrew Roach (DEIversity Talent Management) e Victoria Lepper (Victoria Lepper Associates) e da Robbie Wilson e Josh Graham per la pubblicità (agenzia Telescope).