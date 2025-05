Pesci Piccoli – Seconda stagione: il primo trailer della serie Prime Video

Prime Video svela il trailer della seconda, attesissima stagione della serie comedy Pesci piccoli, dopo averlo presentato in anteprima al pubblico del COMICON Napoli lo scorso 2 maggio, durante un panel completamente sold out alla presenza dei componenti del cast Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, insieme a Martina Tinnirello, nella serie nei panni della manager Greta, e al regista e autore Francesco Ebbasta.

Prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video, la seconda stagione di Pesci Piccoli debutterà con i suoi otto episodi in esclusiva su Prime Video in Italia il 13 giugno.

L’esilarante trailer riporta il pubblico nel mondo della stravagante agenzia pubblicitaria, dando un’anticipazione delle sfide, più o meno grandi, che i protagonisti si troveranno a dover affrontare, regalando anche un piccolo spoiler rispetto alle guest star di questa seconda stagione, a partire da Beppe Vessicchio (in una veste inedita) fino a Danilo Bertazzi. Riusciranno Ciro, Fabio, Aurora e Fru, sotto la guida di Greta, a far sopravvivere le loro idee e la creatività a dispetto di una realtà sempre più popolata da influencer?

Pesci Piccoli, la serie con protagonisti i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) e una piccola (e sgangherata) agenzia pubblicitaria che continua a crescere, torna così con una nuova stagione. Greta (Martina Tinnirello) spinge l’azienda verso sfide su scala nazionale con la complicità del producer Fabio. Aurora supera un addio e si concentra sulla sua carriera, Fru e Ciro affrontano i loro traumi imparando sempre più ad accettarsi. La seconda stagione di Pesci Piccoli si immerge nel racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti. La serie in otto episodi è ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, che firmano anche la sceneggiatura con Alessandro Bosi e Mary Brugiati, e diretta da Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani e Alessio Dogana.